Homicidios

Un Repartidor de Pollo Fue Asesinado a Balazos en Venustiano Carranza, Puebla

La víctima fue identificada como Vicente Huidobro Díaz, de aproximadamente 19 años, originario de Lázaro Cárdenas

El crimen ocurrió sobre la calle 12 de Octubre, cerca de una tienda.El crimen ocurrió sobre la calle 12 de Octubre, cerca de una tienda. Foto: Los Titulares

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Conmoción en Venustiano Carranza: un repartidor de pollo fue asesinado a tiros en la calle 12 de Octubre. La policía y la Marina buscan a los responsables.

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