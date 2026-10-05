Un Repartidor de Pollo Fue Asesinado a Balazos en Venustiano Carranza, Puebla

Un repartidor de pollo fue asesinado de cinco disparos de arma de fuego en pleno centro de Lázaro Cárdenas, conocido como ´La Uno´, en el municipio poblano de Venustiano Carranza en Puebla.

El crimen ocurrió sobre la calle 12 de Octubre, cerca de una tienda. Vecinos y clientes de la zona escucharon varias detonaciones y, al salir, encontraron al joven tendido sobre la banqueta con heridas de arma de fuego.

La víctima fue identificada como Vicente Huidobro Díaz, de aproximadamente 19 años, originario de Lázaro Cárdenas.

El homicidio provocó fuerte movilización de corporaciones de seguridad. Elementos policiales y personal de la Marina acordonaron la zona y desplegaron un operativo para tratar de localizar a los responsables, sin que se reportaran detenciones.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y peritos realizaron las diligencias y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al anfiteatro de Xicotepec.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR