Un Hombre Apodado 'El Chinguis' Fue Asesinado a Balazos en Chietla, Puebla

Un hombre identificado como David, apodado 'El Chinguis', de aproximadamente 30 años, fue acribillado a balazos en la localidad de Escape de Lagunillas, perteneciente al municipio de Chietla, Puebla.

Con base en los primeros reportes, el masculino se encontraba en la esquina de las calles Matamoros y Pino Suárez, y al caminar fue interceptado por dos sujetos encapuchados que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego en su contra para posteriormente escapar a bordo de la misma unidad.

Tan pronto como se sintieron seguros, los vecinos de la zona solicitaron la presencia de los grupos de primera respuesta para atender la emergencia y auxiliar a la persona atacada, sin embargo, los paramédicos confirmaron que ya había fallecido a consecuencia de los impactos de bala.

Elementos de la Policía Estatal resguardaron el área del homicidio para preservar la escena hasta la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado, el cual llevó a cabo la recolección de indicios, el levantamiento del cuerpo y el inicio de la correspondiente carpeta de investigación para esclarecer el crimen.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR