Homicidios

Un Hombre Apodado 'El Chinguis' Fue Asesinado a Balazos en Chietla, Puebla

David fue acribillado a balazos en la localidad de Escape de Lagunillas, por sujetos encapuchados que huyeron en moto

La víctima fue interceptada en calles de Chietla en Puebla.La víctima fue interceptada en calles de Chietla en Puebla. Foto: Facebook Diario Digital del Sur

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David, conocido como 'El Chinguis', fue asesinado a balazos en Chietla. Los agresores huyeron en moto y la comunidad exige respuestas.

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