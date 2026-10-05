Un Hombre Fue Asesinado a Balazos por Sujetos que Huyeron en Moto en Puebla

Un hombre perdió la vida tras ser atacado a balazos por sujetos armados mientras caminaba por las calles de la colonia 15 de Septiembre, perteneciente a la junta auxiliar de La Resurrección, en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los reportes, los agresores viajaban a bordo de una motocicleta, se aproximaron a la víctima y abrieron fuego contra ella, para luego huir del lugar.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que elementos de la Policía de la Ciudad, en coordinación interinstitucional con corporaciones estatales y federales, implementaron un despliegue territorial y acordonaron el área para asegurar la escena del crimen.

Al sitio arribaron las autoridades competentes para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a las primeras diligencias e investigaciones de ley.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR