Homicidios

Un Hombre Fue Asesinado a Balazos por Sujetos que Huyeron en Moto en Puebla

Los agresores se aproximaron a la víctima y abrieron fuego en su contra sin mediar palabra

La víctima fue atendida por paramédicos, pero ya había fallecido.La víctima fue atendida por paramédicos, pero ya había fallecido. Foto: N+ | Ilustrativa

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Violencia en Puebla: un hombre fue asesinado a balazos en plena calle por atacantes en motocicleta. Se investigan las causas.

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