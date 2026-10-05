Muere Mujer por Choque contra Valla Metálica de la Autopista Siglo XXI en Puebla

Una mujer perdió la vida y dos personas más resultaron gravemente lesionadas tras un fuerte accidente registrado en la Autopista Siglo XXI, a la altura de Atlixco en Puebla.

El percance ocurrió en inmediaciones de la localidad de Metepec, sobre los carriles con dirección hacia Morelos. Tras el impacto, el vehículo terminó incrustado en la valla metálica de contención, por lo que fue necesaria la movilización de cuerpos de emergencia.

En el lugar autoridades confirmaron el fallecimiento de una mujer, mientras que otras dos personas resultaron con lesiones de gravedad y recibieron atención de paramédicos.

Elementos de Proximidad de Caminos de la Policía Estatal resguardaron el área del percance y realizaron labores de abanderamiento, mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

Las autoridades investigarán la mecánica del accidente para determinar qué provocó que la unidad terminara contra la barrera metálica.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR