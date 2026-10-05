Accidentes

Muere Mujer por Choque contra Valla Metálica de la Autopista Siglo XXI en Puebla

Tras el impacto, el vehículo terminó incrustado en la estructura metálica de contención, a la altura de Metepec

Dos personas sobrevivieron con heridas graves tras el accidente.Dos personas sobrevivieron con heridas graves tras el accidente. Foto: Los Titulares

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Impactante accidente en Atlixco: un vehículo se incrusta en una valla metálica dejando una mujer fallecida y dos heridos graves.

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