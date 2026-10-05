Accidentes

Accidente en Periférico Hoy a la Altura de Mixcoac Causa Afectaciones Viales: Esto Pasó

El incidente ocurrió en el segundo piso de la vialidad en dirección al norte

Accidente en segundo piso de PeriféricoAfectaciones viales en el segundo piso de Periférico, Ciudad de México. Foto: N+

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