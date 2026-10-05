Accidente en Periférico Hoy a la Altura de Mixcoac Causa Afectaciones Viales: Esto Pasó

Un accidente vehicular se registró en el segundo piso de Periférico, a la altura de Mixcoac, donde varios automóviles estuvieron involucrados en el percance.

La circulación en el tramo presenta afectaciones. El percance ocurrió a la altura de la colonia Alfonso 13, en la alcaldía Álvaro Obregón.

A consecuencia del incidente, se formaron largas filas de automóviles en este tramo de la vialidad, por lo que los conductores enfrentan demoras para avanzar hacia el norte; la presencia de las unidades afectadas obligó a mantener cerrado uno de los carriles.

Personal de tránsito llegó al sitio para realizar las maniobras correspondientes y retirar los vehículos involucrados.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas por este accidente.

FBPT