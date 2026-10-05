Accidente en Periférico Hoy a la Altura de Mixcoac Causa Afectaciones Viales: Esto Pasó
El incidente ocurrió en el segundo piso de la vialidad en dirección al norte
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Un accidente vehicular se registró en el segundo piso de Periférico, a la altura de Mixcoac, donde varios automóviles estuvieron involucrados en el percance.
La circulación en el tramo presenta afectaciones. El percance ocurrió a la altura de la colonia Alfonso 13, en la alcaldía Álvaro Obregón.
A consecuencia del incidente, se formaron largas filas de automóviles en este tramo de la vialidad, por lo que los conductores enfrentan demoras para avanzar hacia el norte; la presencia de las unidades afectadas obligó a mantener cerrado uno de los carriles.
Personal de tránsito llegó al sitio para realizar las maniobras correspondientes y retirar los vehículos involucrados.
Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas por este accidente.
FBPT