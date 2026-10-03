Accidentes

Camioneta 'Máquina del Misterio' con Perro a Bordo se Atasca por Inundación de Puebla

El propietario del vehículo que ofrecía servicios de internet compartió en redes sociales el incidente ocurrido en el municipio de Palmar de Bravo

Camioneta Máquina Misterio Perro A Bordo Atascada Inundación Lluvia en Palmar de Bravo PueblaEl propietario compartió lo ocurrido en la junta auxiliar de Cuacnopalan. Foto: Juan Antonio y sus Teclados

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Un vehículo al estilo 'Máquina del Misterio' y su perro quedaron varados por una inundación en Puebla. El dueño documentó el incidente en redes, mostrando que todo salió bien.

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