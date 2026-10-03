Camioneta 'Máquina del Misterio' con Perro a Bordo se Atasca por Inundación de Puebla

Una camioneta estilizada como la 'Máquina del Misterio' que incluso tenía un pero a bordo terminó varada en una inundación debido a la fuerte lluvia que cayó en inmediaciones del municipio de Palmar de Bravo en la región sur del estado de Puebla.

Las principales afectaciones se registraron la noche del viernes de 2 de octubre en la calle 8 Poniente, entre 16 y 18 norte de la junta auxiliar de Cuacnopalan de la demarcación antes mencionada.

En el punto, un trabajador de servicios de internet alertó por el anegamiento de la calle, donde el agua inundó su vehículo. Después de unas maniobras, pudo liberar la unidad del lodo y regresar a casa.

No obstante, en otros sitios de este municipio de la Mixteca Poblana otros conductores no corrieron con la misma suerte, pues sus unidades fueron arrastradas por el agua.

Cabe destacar que tras volverse el momento viral en redes sociales, el propietario del vehículo posteó una foto ya en un lugar seguro, demostrando que la unidad no presentó afectaciones mayores.

Con información de N+

GMAZ