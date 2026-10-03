Cambio climático

Río se Desborda por Fuerte Lluvia en Barranca de Chalchicomula de Sesma, Puebla

La creciente de agua en la comunidad de San Pedro Temamatla provocó que las autoridades utilizaran maquinaria especial para poder reabrir caminos

Río Desbordado Lluvia Barranca San Pedro Temamatla Chalchicomula de Sesma Ciudad Serdán PueblaAutoridades utilizan maquinaria especial para contener el flujo del agua. Foto: Gobierno de Puebla

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La fuerza de la naturaleza impacta San Pedro Temamatla. Tras intensas lluvias, el río se desbordó, pero las autoridades ya trabajan con maquinaria para asegurar el flujo del agua. Infórmate aquí.

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