Río se Desborda por Fuerte Lluvia en Barranca de Chalchicomula de Sesma, Puebla

Una creciente arrastró desechos y provocó desbordamiento en el río de la comunidad de San Pedro Temamatla, municipio de Chalchicomula de Sesma, tras las lluvias registradas en la región.

La Secretaría de Infraestructura el miércoles 30 de septiembre de 2026 arribó una excavadora del programa Módulos de Maquinaria para realizar labores de desazolve a lo largo de 650 metros del afluente.

Durante las maniobras, coordinadas con autoridades municipales que reforzaban el margen izquierdo del cauce, personal estatal detectó un incremento en el caudal y procedió a su atención inmediata.

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Las labores continuaron el jueves 1 de octubre con un avance inicial de 60 metros que permitió liberar el paso del agua pluvial. Sin embargo, al descender por la barranca, la corriente arrastró desechos acumulados por años, lo que provocó un desbordamiento hacia la comunidad de San Pedro Temamatla.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Una Camioneta Estuvo Cerca de Ser Arrastrada a una Barranca por las Intensas Lluvias

A partir de este sábado 3 de octubre se reforzarán nuevos frentes con tractor oruga para la extracción de materiales pesados y nivelar terrenos afectados.

A pesar de la fuerza de la tormenta, la intervención con maquinaria pesada logró mitigar el impacto de la creciente y contuvo afectaciones mayores en la zona urbana.

Tras una inspección física y el levantamiento de censos a cargo de la Coordinación General de Protección Civil Estatal, las autoridades municipales y vecinos, se asignó un tractor para ajustar el ancho, la profundidad y la alineación del cauce, lo que optimizó así el flujo del agua y garantizó el encauzamiento seguro de los escurrimientos.

Actualmente, las brigadas técnicas concentran sus esfuerzos en la conformación de nuevos bordos de contención y el retiro intensivo de sedimentos en la barranca, para restablecer la capacidad de conducción del cuerpo de agua y mitigar riesgos hidrológicos inmediatos.

Con información de N+

GMAZ