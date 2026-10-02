Cierran Autopista Cuacnopalan-Oaxaca por Inundación durante la Lluvia en Puebla

En el kilómetro 0 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, la acumulación de agua rebasó en algunos puntos el metro de altura y ocasionó que varios vehículos quedaran varados, razón por la cual la vialidad fue cerrada en su totalidad.

En Cuacnopalan, Puebla, el agua subió considerablemente y corrió por las vialidades que presentan alguna pendiente, convirtiéndolas en ríos.

La inundación superó el metro de altura. Foto: Facebook Tehuacán Digital

Ciudad Serdán sufrió afectaciones a consecuencia de la precipitación en la colonia la Lía y en las comunidades de San Pedro Temamatla, Santa María Techachalco y Las Palmas, donde varias viviendas y vialidades resultaron afectadas.

Una situación similar se vivió en Palmar de Bravo, donde las afectaciones rebasaron la capacidad de reacción del ayuntamiento, por lo que el presidente municipal solicitó a través de redes sociales retroexcavadoras, motoconformadoras, pipas de succión y vehículos vactor para auxiliar a la población, asegurando que sería la comuna la que cubriría el monto por concepto de renta de esta maquinaria.

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En San Miguel Xoxtla, la Feria de la Chamarra se vio afectada por la tormenta que se presentó en ese municipio; los productores tuvieron que detener la actividad comercial debido a la precipitación, lo que ocasionó afectaciones en sus ingresos.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR