Cierran Autopista Cuacnopalan-Oaxaca por Inundación durante la Lluvia en Puebla

En el kilómetro 0 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, la acumulación de agua rebasó en algunos puntos el metro de altura y ocasionó que varios vehículos quedaran varados, razón por la cual la vialidad fue cerrada en su totalidad.
En Cuacnopalan, Puebla, el agua subió considerablemente y corrió por las vialidades que presentan alguna pendiente, convirtiéndolas en ríos.
Ciudad Serdán sufrió afectaciones a consecuencia de la precipitación en la colonia la Lía y en las comunidades de San Pedro Temamatla, Santa María Techachalco y Las Palmas, donde varias viviendas y vialidades resultaron afectadas.
Una situación similar se vivió en Palmar de Bravo, donde las afectaciones rebasaron la capacidad de reacción del ayuntamiento, por lo que el presidente municipal solicitó a través de redes sociales retroexcavadoras, motoconformadoras, pipas de succión y vehículos vactor para auxiliar a la población, asegurando que sería la comuna la que cubriría el monto por concepto de renta de esta maquinaria.
En San Miguel Xoxtla, la Feria de la Chamarra se vio afectada por la tormenta que se presentó en ese municipio; los productores tuvieron que detener la actividad comercial debido a la precipitación, lo que ocasionó afectaciones en sus ingresos.
Con información de Ehécatl Mello
JAPR