Accidentes

Cierran Autopista Cuacnopalan-Oaxaca por Inundación durante la Lluvia en Puebla

En Cuacnopalan, el agua subió considerablemente y corrió por las vialidades con inclinación, convirtiéndolas en ríos

Un tráiler y varios vehículos compactos terminaron varados.Un tráiler y varios vehículos compactos terminaron varados. Foto: Facebook Tehuacán Digital

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La Feria de la Chamarra en San Miguel Xoxtla se detuvo por la tormenta. Los productores enfrentan pérdidas.

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