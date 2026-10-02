Accidente con Volcadura de una Camioneta Deja un Muerto en la Recta a Cholula en Puebla

Una persona sin vida tras es el saldo de un fuerte accidente registrado en la Recta a Cholula en Puebla, a la altura del puente del Blvd. Esteban de Antuñano, con dirección a la Colonia La Paz.

El conductor del vehículo tipo Jeep color amarillo sería la persona que perdió la vida luego de chocar y volcar con la camioneta.

El fatal accidente habría ocurrido durante las primeras horas de este viernes, y se reporta congestionamiento vial con el paso de las horas sobre la Recta a Cholula.

Se presume que el exceso de velocidad habría sido factor en el accidente con volcadura. Hasta el momento no se ha confirmado que exista otro vehículo involucrado, ni la identidad del masculino fallecido, quien terminó tendido fuera de la camioneta siniestrada.

En el lugar permanecen elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) así como rescatistas de Protección Civil Estatal; las labores continúan para el levantamiento de cadáver y retiro del vehículo.

Con información de N+

JAPR