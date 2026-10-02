Accidentes

Accidente con Volcadura de una Camioneta Deja un Muerto en la Recta a Cholula en Puebla

El choque de una camioneta provocó la muerte de un hombre, quien salió proyectado del vehículo a la altura de Blvd. Esteban de Antuñano

La camioneta volcó después de chocar con sentido a Puebla.La camioneta volcó después de chocar con sentido a Puebla. Foto: X @crisstell065

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Accidente mortal en Puebla: un conductor pierde la vida al volcar su Jeep en la Recta a Cholula.

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