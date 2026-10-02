Carreteras con Cierres Hoy: Capufe y GN Reportan Afectaciones Viales en Distintos Tramos

Este jueves, se registraron distintas afectaciones en carreteras de México, algunas de ellas por accidentes, fallas mecánicas y condiciones climáticas adversas.

Ante estas condiciones, Caminos y Puentes Federales (Capufe) recomienda a los conductores disminuir la velocidad y respetar las indicaciones de las autoridades.

Carreteras con afectaciones hoy

A las 4:00 horas se reportó un cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, a la altura del kilómetro (km) 5, con dirección a La Tinaja. La reducción de carriles se debió a la atención de un tractocamión que presentó una falla mecánica.

A las 4:04 horas, se informó el restablecimiento de la circulación en la autopista La Tinaja-Isla, en el kilómetro 74, dirección Isla.

A las 4:38 horas, la autopista Acayucan-Cosoleacaque presentó cierre parcial de circulación en el km 32, dirección Cosoleacaque. En este punto se redujeron los carriles debido a la atención de un accidente ocasionado por la salida del camino y volcadura de un camión de carga.

Se registraron condiciones climáticas adversas en la autopista Querétaro-Irapuato a las 5:24 horas. En el punto se reportó lluvia a la altura de la Plaza de Cobro Querétaro.

A las 6:12 horas, se informó de un cierre parcial de circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, en el kilómetro 37, dirección Cosoleacaque. La reducción de carriles se mantiene mientras se atiende un tractocamión que presentó una falla mecánica.

10:49 horas: continuaba el cierre a la circulación en la gasa de incorporación a la autopista Tehuacán-Oaxaca, en el kilómetro 0, debido a la atención de una inundación en los carriles. La afectación se ubicaba en la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza, kilómetro 204, dirección Acatzingo.

11:09 horas, se informó el restablecimiento de la circulación en la Autopista México-Cuernavaca, kilómetro 75, dirección Cuernavaca. El accidente había sido atendido y el tramo operaba nuevamente con normalidad.

A las 11:56 horas, se reportó cierre de circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, km 32, dirección Cosoleacaque. La interrupción se implementó para realizar maniobras destinadas al retiro de la unidad involucrada en un accidente.

12:02 horas: hubo un cierre de circulación en la autopista La Cuchilla-Matamoros, km 0, dirección Torreón, debido a la atención de un accidente en el que estuvieron involucrados un tractocamión y un autobús, tras un choque por alcance.

A las 12:34 horas, Capufe informó un cierre parcial de circulación en la Autopista México-Puebla, km 18, dirección Puebla.

A las 12:45 horas, se informó que la circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, km 32, dirección Cosoleacaque, había sido restablecida de manera parcial. El tránsito avanzaba con reducción de carriles mientras continuaban las maniobras para retirar la unidad siniestrada.

FBPT