Movilidad

Carreteras con Cierres Hoy: Capufe y GN Reportan Afectaciones Viales en Distintos Tramos

Algunos puntos presentan reducción de carriles por accidentes y vehículos con fallas mecánicas

Carretera con tráficoUna carretera de México con afectaciones viales por una protesta. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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