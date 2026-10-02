Accidente en el Metro CDMX Hoy Suspendió Servicio: Esto Pasó en Estación Tepito de la Línea B

El servicio del Metro de la Ciudad de México presentó afectaciones la mañana de este viernes 2 de octubre debido a un incidente registrado en la estación Tepito, correspondiente a la Línea B.

A las 8:01 horas, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la circulación se encontraba momentáneamente detenida en esta línea debido a las maniobras de emergencia realizadas en la zona de vías.

De acuerdo con el reporte del Metro, una persona presuntamente se arrojó al paso del tren, por lo que personal del sistema intervino para realizar las labores de rescate.

El incidente ocurrió en la estación Tepito de la Línea B, que conecta Ciudad Azteca con Buenavista. Tras el reporte, el Metro suspendió temporalmente el servicio mientras se efectuaban las maniobras correspondientes.

Debido a que el servicio fue detenido de manera momentánea, los usuarios de la Línea B tuvieron que considerar otras rutas para sus traslados mientras concluían las labores de emergencia en la estación Tepito.

La circulación de todos los trenes fue reanudada a las 8:29 horas, así lo reportaron por medio de las redes sociales del transporte público.

FBPT