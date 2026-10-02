Transporte público

Accidente en el Metro CDMX Hoy Suspendió Servicio: Esto Pasó en Estación Tepito de la Línea B

Personal del transporte realizó labores para atender un incidente en la zona de vías

Accidente en el Metro CDMXPersonal de emergencias acudió a la estación Tepito del Metro CDMX, donde se registró un incidente. Foto: N+

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