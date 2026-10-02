Seguridad

Aseguran 2 Millones de Cigarros Apócrifos en Huixquilucan; Hay 3 Detenidos

Durante el operativo capturaron a dos ciudadanos de nacionalidad canadiense

Aseguran 2 Millones de Cigarros Apócrifos en HuixquilucanOperativo en Huixquilucan, Estado de México. Foto: @OHarfuch

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Autoridades desmantelan fábrica de cigarros falsos en Huixquilucan: 60 toneladas incautadas y 3 detenidos.

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