Aseguran 2 Millones de Cigarros Apócrifos en Huixquilucan; Hay 3 Detenidos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el operativo realizado en Huixquilucan, Estado de México, donde autoridades aseguraron 60 toneladas de cigarros apócrifos, equivalentes a más de 2 millones de unidades.

De acuerdo con el funcionario, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia, ejecutaron una orden de cateo en una bodega utilizada para la fabricación y distribución de estos productos.

Las autoridades señalaron que las investigaciones permitieron identificar un predio en Huixquilucan utilizado para la fabricación y distribución de cigarros ilícitos, por lo que un juez de control autorizó la intervención del inmueble.

Durante la operación se aseguraron cuatro máquinas para la elaboración y producción de cigarros, 293 cajas con filtros, 98 cajas de tabaco, 32 cajas de cigarros sin terminar y 80 charolas, además de miles de rollos de papel utilizados para su empaquetado y etiquetado y dos vehículos.

Por estos hechos, fueron detenidos tres hombres, de 46, 49 y 60 años, dos de ellos de nacionalidad canadiense. Los detenidos y los objetos decomisados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. El inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades.

Los cigarros apócrifos representan un riesgo para la salud porque su fabricación y composición no están sujetos a los mismos controles sanitarios y de calidad que los productos regulados. Esto genera incertidumbre sobre las sustancias que contienen y las cantidades de nicotina, alquitrán, monóxido de carbono y otros compuestos que pueden liberar al ser consumidos.