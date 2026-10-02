Hombre Muere en Choque Frontal en Sabinas Hidalgo, Nuevo León

Un accidente carretero dejó como saldo una persona fallecida y dos más lesionadas sobre la Autopista a Laredo, en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, los hechos fueron reportados a la altura del kilómetro 90 de dicha carretera, donde dos vehículos se vieron involucrados en un choque frontal.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaban recorridos de supervisión debido a las condiciones de lluvia cuando localizaron el accidente y se trasladaron al sitio para brindar atención a las personas afectadas.

Como parte de las labores de auxilio, los rescatistas realizaron maniobras para liberar a los lesionados que se encontraban al interior de los vehículos. Además, fue necesario trabajar en la extracción del copiloto de una de las unidades involucradas.

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Las dos personas lesionadas fueron atendidas por los cuerpos de emergencia y posteriormente trasladadas al Hospital General de Sabinas Hidalgo, donde recibirían una valoración médica.

En el lugar, una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) confirmó el fallecimiento de una persona como consecuencia del accidente.

Debido al impacto, una de las camionetas quedó atravesada y afectó ambas circulaciones de la Autopista a Laredo. Ante esta situación, las autoridades habilitaron temporalmente el paso de vehículos por uno de los costados de la carretera para permitir la circulación.

Posteriormente, el paso fue cerrado nuevamente mientras se esperaba la llegada y actuación de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias necesarias.

Al sitio también acudieron elementos de la Guardia Nacional, así como personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Servicio Médico Forense.