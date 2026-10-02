Accidentes

Hombre Muere en Choque Frontal en Sabinas Hidalgo, Nuevo León

Las unidades colisionaron de frente sobre la Autopista a Laredo, donde cuerpos de emergencia realizaron maniobras para rescatar a los afectados.

Muere hombre tras choque frontal.Muere hombre tras choque frontal. Foto. PC NL

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Un choque frontal en Sabinas Hidalgo cobra una vida y deja dos heridos.

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