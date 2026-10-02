Seguridad

Dos Hombres Terminan Apuñalados tras Riña en Fraccionamiento Los Héroes de Puebla

Un comerciante y otro masculino protagonizaron una discusión que escaló en agresiones con arma blanca en la calle 14 Sur y 117 Oriente

Cuerpo de emergencias atiende a lesionados en Los Héroes, Puebla.Cuerpo de emergencias atiende a lesionados en Los Héroes. Foto: Facebook Bebeto Ramirez Valencia

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Dos hombres apuñalados tras una riña en Los Héroes de Puebla. Las autoridades investigan las causas que desencadenó la pelea.

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