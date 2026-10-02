Dos Hombres Terminan Apuñalados tras Riña en Fraccionamiento Los Héroes de Puebla

Se registró una riña entre un comerciante y un hombre en el fraccionamiento de Los Héroes de Puebla, ambos terminaron lesionados por un arma punzocortante.

Servicios de Emergencias fueron notificados por una llamada en donde alertó sobre el enfrentamiento entre dos masculinos, de acuerdo a los primeros reportes, uno de ellos llegó al puesto del otro y comenzaron a discutir.

La discusión escaló a los golpes y posteriormente a la agresión con un arma blanca por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos.

Una ambulancia arribó a la calle 14 Sur y 117 Oriente y el personal médico brindó atención prehospitalaria a ambos lesionados.

La Policía Municipal acudió a tomar conocimiento de los hechos y a recabar las entrevistas correspondientes para que el caso se investigado por las autoridades competentes.

De manera extraoficial se dio a conocer que el enfrentamiento habría iniciado por un presunto cobro de piso, sin embargo, será la Fiscalía General del Estado (FGE) por medio del Ministerio Público, quien determine el móvil de los hechos con base a las pruebas recabadas.

Hasta el momento no se ha dado conocer sí habrá alguna detención por las agresiones ocurridas en la zona de Los Héroes.

Con información de N+

MCS