Detienen a Dos Personas Tras Riña por Accidente Vial en Santa Fe, Tijuana

Dos personas fueron aseguradas por agentes de la Policía Municipal tras su presunta participación en una agresión física ocurrida luego de una riña derivada de un accidente de tránsito en la zona de Santa Fe, en Tijuana.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó que los hechos ocurrieron el jueves 1 de octubre, cuando elementos municipales atendieron un reporte sobre una riña en la vía pública.

Al llegar al sitio, los agentes fueron informados de que el conflicto se había originado a raíz de un percance automovilístico.

De acuerdo con los primeros datos recabados, las dos personas aseguradas viajaban en el vehículo señalado como responsable del incidente vial y presuntamente iniciaron una agresión física contra otra persona involucrada.

Los detenidos fueron identificados como Cristhyan Omar ‘N’ y Janeth ‘N’.

La persona que resultó afectada recibió primeros auxilios por parte de paramédicos que acudieron al lugar y posteriormente fue trasladada a una unidad médica para recibir atención especializada.

Ambas personas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará los delitos que pudieran imputárseles y dará continuidad al procedimiento legal.

La autoridad investigadora realizará las indagatorias necesarias y definirá la situación jurídica de los detenidos conforme a los elementos de prueba que se integren en la carpeta de investigación.

APG