Seguridad

Detienen a Dos Personas Tras Riña por Accidente Vial en Santa Fe, Tijuana

El conflicto se originó a raíz de un percance automovilístico, los detenidos presuntamente iniciaron una agresión física contra otra persona involucrada

Detienen a Dos Personas Tras Riña por Accidente Vial en Santa Fe, TijuanaDetienen a Dos Personas Tras Riña por Accidente Vial en Santa Fe, Tijuana | Foto: SSPCM

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