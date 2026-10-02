Encuentran Restos Humanos Durante Cateo en Inmueble en Coatzacoalcos, Veracruz

En Coatzacoalcos presuntos restos humanos fueron encontrados durante un cateo realizado por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), en un inmueble de la colonia Cuauhtémoc, al sur del estado de Veracruz.

El hallazgo ocurrió en un lote ubicado en el cruce de las calles Peras y Del Canal, donde anteriormente operaba un taller de bicicletas y motocicletas.

De acuerdo con información obtenida durante las diligencias de investigación, los elementos de la Fiscalía localizaron una excavación en cuyo interior se encontraban los presuntos restos humanos, por lo que se solicitó la presencia de personal de Servicios Periciales.

Peritos realizaron el procesamiento del lugar y el levantamiento de los restos, que posteriormente fueron trasladados al Servicio Médico Forense donde se llevarán a cabo los estudios correspondientes para su identificación.

El inmueble quedó bajo resguardo de elementos de la Policía Municipal, con sellos de aseguramiento para continuar con las investigaciones.