Seguridad

Encuentran Restos Humanos Durante Cateo en Inmueble en Coatzacoalcos, Veracruz

El hallazgo se dio en un predio de la colonia Cuauhtémoc, que anteriormente operaba un taller de bicicletas y motocicletas

Hallan restos humanos en inmueble que operaba como taller de motocicletas en CoatzacoalcosHallan restos humanos en inmueble que operaba como taller de motocicletas en Coatzacoalcos. Foto: N+

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Cateo en Coatzacoalcos revela restos humanos en un taller abandonado. La Fiscalía y peritos trabajan en el caso.

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