¿Cuándo Salen los Calendarios de Pagos de Beca Rita Cetina y Benito Juárez de Octubre 2026?

Millones de estudiantes están a la espera del primer pago del ciclo escolar de su apoyo económico, por lo que muchos ya se preguntan cuándo sale el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina, de la Benito Juárez, de la Gertrudis Bocanegra y de Jóvenes Escribiendo el Futuro de octubre 2026.

En meses pasados, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, confirmó que el próximo depósito para los beneficiarios se realizaría en octubre, y en una nota previa ya te explicamos quiénes cobrarán primero.

Además, los alumnos que recientemente ingresaron a primaria y secundaria están a la espera del registro de la Beca Rita Cetina, pero hasta el momento no se ha anunciado cuándo será la próxima convocatoria.

¿Cuándo anuncian calendario de Beca Rita Cetina Secundaria?

De acuerdo con lo que ha manejado previamente la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, se espera que Julio León anuncie las fechas de pagos de la Beca Rita Cetina en los primeros días de octubre de 2026.

En este contexto, la fecha estimada de la publicación del calendario sería el lunes 5 de octubre de 2026, ya que hasta el momento no se ha anunciado, además de que se atraviesa el fin de semana, por lo cual los depósitos no podrían iniciar en estos días. Este es el probable calendario de pagos de la Beca Rita Cetina:

Letras A, B: 5 de octubre de 2026.

Letra C: 6 de octubre de 2026.

Letras D, E, F: 7 de octubre de 2026.

Letra G: 8 de octubre de 2026.

Letras H, I, J, K, L: 9 de octubre de 2026.

Letra M: 12 de octubre de 2026.

Letras N, Ñ, O, P, Q: 12 de octubre de 2026.

Letra R: 14 de octubre de 2026.

Letra S: 15 de octubre de 2026.

Letras T, U, V, W, X, Y, X: 16 de octubre de 2026.

Estas fechas son un pronóstico sobre qué días caen los pagos de los apoyos de acuerdo con lo que ha manejado previamente la Coordinación Nacional de Becas Bienestar. Sin embargo, se recomienda esperar al anuncio oficial de las autoridades.

¿Cuándo sale el calendario de Becas Benito Juárez?

Debido a que en el ciclo escolar pasado los depósitos de las Becas Bienestar se dividieron en dos, se espera que el calendario de la Beca Benito Juárez, la Gertrudis Bocanegra y Jóvenes Escribiendo el Futuro se anuncie después de que finalicen los pagos de la Beca Rita Cetina.

De esta manera, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, lo daría a conocer entre el 16 y 19 de octubre. Estas serían las fechas de pago para estudiantes de preparatoria, bachillerato y universidades:

Letras A, B: 19 de octubre de 2026.

Letra C: 20 de octubre de 2026.

Letras D, E, F: 21 de octubre de 2026.

Letra G: 22 de octubre de 2026.

Letras H, I, J, K, L: 23 de octubre de 2026.

Letra M: 26 de octubre de 2026.

Letras N, Ñ, O, P, Q: 27 de octubre de 2026.

Letra R: 28 de octubre de 2026.

Letra S: 29 de octubre de 2026.

Letras T, U, V, W, X, Y, X: 30 de octubre de 2026.

De cualquier manera, se recomienda esperar al anuncio oficial que realizará Julio León, ya sea en la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum o en sus redes sociales.

PPP