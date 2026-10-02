Programas sociales

¿Cuándo Salen los Calendarios de Pagos de Beca Rita Cetina y Benito Juárez de Octubre 2026?

El coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, confirmó que los pagos se realizarán en octubre de 2026

Checa Cuándo Sale Calendario de Beca Rita Cetina y Benito Juárez de Octubre 2026El depósito de octubre 2026 será el primero del ciclo escolar 2026-2027. Foto: Julio León
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