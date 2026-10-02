Programas sociales

Apoyo para el Bienestar y Desarrollo 2026 de 30 a 64 Años: ¿Cómo Consultar los Resultados?

La Secretaría de Bienestar e Inclusión Social publicó la lista de beneficiarios que recibirán 2,500 pesos bimestrales hasta en cuatro ocasiones

Conoce cómo consultar los resultados del Apoyo para el Bienestar y Desarrollo 2026 de 30 a 64 AñosHombres y mujeres de 30 a 64 años recibirán un apoyo de 2,500 pesos bimestrales. Foto: SEBISO
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