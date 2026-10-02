Apoyo para el Bienestar y Desarrollo 2026 de 30 a 64 Años: ¿Cómo Consultar los Resultados?

Se publicaron los resultados del Apoyo para el Bienestar y Desarrollo 2026 para hombres y mujeres de 30 a 64 años, y acá te decimos cómo consultar si estás en la lista de beneficiarios de la Etapa 2 que recibirán 2,500 pesos bimestrales.

Actualmente, sigue abierto el registro del Bienestar para personas de 30 a 64 años, y si aún no lo haces, en una nota previa te explicamos quiénes se pueden inscribir hasta el 3 de octubre de 2026.

Resultados del apoyo para hombres y mujeres de 30 a 64 años

La Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (SEBISO) de Hidalgo dio a conocer los resultados del programa para hombres y mujeres de 30 a 64 años que se registraron en el mes de marzo de 2026.

Si realizaste esta inscripción y no saliste beneficiado en la Etapa 1, puedes consultar si fuiste aceptado en la segunda fase en este link: bienestar-apoyos.hidalgo.gob.mx/2026-0002/resultados-byd, ingresando tu CURP.

Ahí, el sistema arrojará el resultado sobre si serás beneficiario del Apoyo para el Bienestar y Desarrollo 2026 para hombres y mujeres de 30 a 64 años y recibirás la ayuda económica de 2,500 pesos bimestrales hasta en cuatro ocasiones.

La distribución de los plásticos en los que se depositará el apoyo económico de hasta 10,000 pesos se hará por municipios, y el anuncio de la entrega se realizará en las redes sociales de la dependencia.

¿Qué hacer si no fui aceptado en apoyo de 30 a 64 años?

La Secretaría de Bienestar e Inclusión Social de Hidalgo invitó a las personas interesadas a esperar la convocatoria para el proceso 2027, la cual se publicará en su página de Facebook.

Este año, el programa para hombres y mujeres de 30 a 64 años de Hidalgo entregó 38 mil apoyos disponibles, los cuales se repartieron entre la población con mayor pobreza del estado.

PPP