La Secretaría de Salud de Coahuila informó que la madre de una bebé que nació en la sala de espera del Hospital General Salvador Chavarría de Piedras Negras recibió atención prioritaria desde su llegada al área de Urgencia

Al momento de su ingreso, personal del hospital acudió de inmediato para atender el nacimiento de la menor, quien fue recibida en la sala de espera debido a que el trabajo de parto ya estaba avanzado. Posteriormente, la madre y la bebé fueron internadas en el hospital.

Jonathan, padre de la bebé informó que tanto la menor como la mujer se encuentran bien y permanecen bajo monitoreo por parte de médicos especialistas, además agradeció la atención que recibieron en urgencias.

El hombre agregó que sus otros hijos también han nacido en el Hospital General Salvador Chavarría, donde, dijo, han recibido una buena atención. Asimismo, destacó la intervención del personal médico para garantizar que tanto la madre como la recién nacida se encuentren en buenas condiciones de salud.