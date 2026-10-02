Salud

Madre Da a Luz en Sala de Espera de Hospital en Piedras Negras, Coahuila

La secretaría de Salud de Coahuila informó que la mujer y su bebé se encuentran bien de salud

Madre Da a Luz en Sala de Espera de Hospital en Piedras Negras, CoahuilaLa mujer recibió atención prioritaria desde que llegó al hospital. Foto: N+

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