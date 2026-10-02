Esperanza de Vida Mundial Se Recupera Casi al Nivel Previo a la Pandemia

La esperanza de vida en el mundo está a punto de recuperar el estatus que tenía antes de la pandemia, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En 2023, el registro alcanzó los 73.3 años de esperanza de vida desde el nacimiento, cercano a los 73.4 de 2019, un año antes de que iniciara la emergencia sanitaria por COVID-19. En 2021, había caído a 71.5 años.

"Vivir más tiempo es uno de los grandes logros de la salud pública", declaró en un comunicado el doctor Alain Labrique, director del Departamento de Datos, Salud Digital, Análisis e IA de la OMS.

El funcionario señaló que el próximo reto es garantizar que esos años adicionales se vivan con buena salud y que los sistemas de salud se adapten para responder a las necesidades cambiantes de las poblaciones.

Otro de los factores que contempla la OMS es el de esperanza de vida saludable, el cual se recuperó más lentamente: en 2023 fue de 62.8 años, 0.4 menos que en 2019 ()

Según la organización de Naciones Unidas, la esperanza de años vividos "con buena salud" se recuperó más lentamente, hasta alcanzar los 62,8 años en 2023, un nivel todavía 0,4 años inferior al de 2019.

Ahora bien, en el caso de México, en 2023 la esperanza en conjunto (hombres y mujeres) fue de 75.3 años. Mientras que los datos separados arrojan que la expectativa para las mujeres es mejor (78.3) que para los hombres (72.3).

Antes de la pandemia, es decir, en 2019, la esperanza de vida general en nuestro país era de 75 años, por lo que tres años después subió un poco (0.3 años).

Sin embargo, en cuando al factor de esperanza de vida saludable, México ha tenido un avance gradual, como en todo el mundo, y en 2023 alcanzó los 63.1 años, 4 meses menos del registro que teníamos en 2019 (63.5).

El reporte de la OMS también contempla las 10 principales causas de muerte en el año revisado (2023), que representaron 33 millones de fallecimientos de los 61 que hubo en todo el mundo.

La organización señaló que los decesos se asocian a dos grandes temas: cardiovasculares (cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular) y respiratorio (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones de las vías respiratorias inferiores).

Por primera vez desde la pandemia, las muertes por COVID-19 salieron de la lista de las 10 principales causas de fallecimiento en el mundo. Además, la OMS pidió tener en cuenta los trastornos mentales y el consumo de drogas como parte de la revisión de la salud mundial.

Con información de N+

ICM