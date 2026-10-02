Salud

Esperanza de Vida Mundial Se Recupera Casi al Nivel Previo a la Pandemia

La Organización Mundial de la Salud publicó las estadísticas en las que México tiene una expectativa de 75.3 años, apenas por encima de lo que registraba antes de la pandemia (75)

La esperanza de vida en México está alrededor de los 75 añosLa esperanza de vida en México está alrededor de los 75 años. Foto: Cuartoscuro

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