Recuperan Cuerpo de Mexicana Fallecida Tras Accidente de Helicóptero en California

Luego de casi un día de labores frente a la costa de Pebbly Beach, en la isla de Santa Catalina, en la costa sur de California, buzos del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles hallaron el cuerpo de la mexicana Catalina Hernández.

El miércoles pasado, la ambulancia aérea que llevaba a la mujer de 45 años para ser atendida de emergencia por una crisis alérgica colapsó en medio del mar. En la aeronave viajaban cuando personas más, entre ellas el hijo mayor de Catalina, Alejandro Romero.

Para atender la emergencia, acompañaban a los ya mencionados, un médico, una enfermera y el piloto. Según los datos de las autoridades, el helicóptero de la empresa REACH Air Medical Services se precipitó alrededor de las 20:00 horas.

Este jueves, el jefe de Bomberos del Condado de Los Ángeles, Anthony Marrone, señaló que los equipos de emergencia encontraron los restos del helicóptero a 66 metros de profundidad.

En el lugar fueron rescatadas del agua cuatro personas: los integrantes de la tripulación y Alejandro, el hijo de Catalina. Dos fueron trasladados a un hospital en tierra firme (médico y el hijo) y el resto fueron declaradas muertas (piloto y la enfermera).

Sin embargo, la mujer no pudo ser ubicada en un primer momento, por lo que se emprendió una búsqueda en 250 kilómetros cuadradas al punto del siniestro. Fue hasta la tarde del jueves (17:44 hora local) que se dieron por concluidas las labores de búsqueda tras hallar el cuerpo de Catalina.

"Buzos del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles descubrieron un cuerpo que coincidía con la descripción de la persona desaparecida entre los restos de un helicóptero que se estrelló poco después de despegar de la Isla Catalina con destino a tierra firme", informó la Guardia Costera de Estados Unidos en un comunicado.

Catalina, madre de tres hijos y residente de la ciudad de Avalon, situada en la isla Santa Catalina, llegó a Estados Unidos hace más de un cuarto de siglo desde México.

Tras el desenlace, la capitana Stacey Crecy, comandante del Sector Los Ángeles-Long Beach de la Guardia Costera, agradeció el profesionalismo y coordinación de quienes colaboraron en esta emergencia.

“Si bien ésta es una tragedia que afecta profundamente a las familias y a la comunidad, me reconforta la rapidez y la determinación con la que nuestros equipos de respuesta se han unido. Nuestros pensamientos están con las familias y los seres queridos en estos momentos difíciles”, dijo.

Aunque los trabajos concluyeron en cuanto al rescate de la última víctima, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte sigue investigando la causa del accidente.

Con información de N+

ICM