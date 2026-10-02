Internacional

Recuperan Cuerpo de Mexicana Fallecida Tras Accidente de Helicóptero en California

La Guardia Costera informó que buzos descubrieron el cuerpo de Catalina Hernández entre los restos del helicóptero accidentado

Un helicóptero de la Guardia Costera realiza un aterrizaje en una de sus plataformasUn helicóptero de la Guardia Costera realiza un aterrizaje en una de sus plataformas. Foto: Facebook | UScoastguard

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+