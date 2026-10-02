Empresa Enseña a Robots a Saltar para Autodestruirse en Horno de Fundición

Con el fin de apresurar un proceso que de otra forma hubiera tomado mucho tiempo y retrasado la producción de una nueva flotilla de robots, la tecnológica Figure entrenó a sus humanoides de versión obsoleta para que aprendieran saltar y de esta forma se autodestruyeran.

"A medida que nuestra flota de F.03 crece, mantener la flota de F.02 ya no tiene sentido", publicó la empresa en su página oficial.

Pero la idea provino de internet y de forma más concreta del actor Arnold Schwarzenegger, quien a pregunta expresa de Figure para saber qué hacían con el modelo F.02 contestó: "Fúndanlos". Pero no solo abrió el camino para eliminar a los robots, sino que también participó en el video del momento.

La empresa de robótica tomó la decisión para proteger su propiedad intelectual y acelerar la producción de su próximo modelo (F.04), pero desmontarlos hubiera llevado demasiado tiempo, por lo que pidió ideas a los internautas.

Esta drástica solución es un guiño a la famosa escena final de la película 'Terminator 2: El juicio final', protagonizada por Arnold, en la que su personaje, el robot T-800, pide ser arrojado a una caldera de acero fundido para destruir su tecnología y así salvar el futuro de la humanidad.

En un comunicado, la compañía tecnológica informó que contactó a múltiples siderúrgicas de Estados Unidos y México, pero ninguna aceptó fundir robots equipados con baterías de litio por el riesgo que suponía para sus costosas instalaciones. Finalmente, halló una acerera dispuesta a asumir el reto en Imatra, Finlandia.

Posteriormente, los ingenieros de Figure enseñaron a los robots F.02 a saltar desde el segundo piso de su sede en San José (California) a unas grandes camas inflables que simulaban ser una caldera de acero fundido. Para ello, crearon un nuevo modelo de IA que permitiría a los robots saltar con precisión.

Una vez que el entrenamiento terminó, los robots fueron enviados a Finlandia a ejecutar la misión. Todo quedó registrado en un video promocional que después fue mostrado en las cuentas de la empresa de tecnología.

En la grabación, donde aparece el propio Schwarzenegger, muestra a un robot agarrándose a una cadena para descender hasta la caldera de fundición -como hace el personaje en la película- y a varios robots más lanzándose con saltos acrobáticos al acero fundido.

"Hasta la vista, Figure 2", se escucha decir al actor, rememorando la famosa frase: "Hasta la vista, baby", dicha por Arnold en la famosa película.

La compañía señaló que destruyó casi todos los robots de este modelo, excepto unos pocos que quiere mantener, y que fabricará una serie de objetos conmemorativos del F.02 con las barras de metal resultantes de fundir los robots para ponerlos a la venta.

Enfatizó que pese a estar especializada en robótica con IA, no usó esta tecnología para la creación del video. "Realmente, entrenamos robots para saltar de forma autónoma, los enviamos a Finlandia y los hicimos saltar a un cubo de acero fundido".

El robot F.02 fue diseñado para desempeñarse en sectores industriales y de logística, con buena capacidad táctil y para cargar pesos considerables.

Con información de N+ y EFE

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