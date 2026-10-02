Ciencia y Tecnología

Empresa Enseña a Robots a Saltar para Autodestruirse en Horno de Fundición

La compañía Figure, especializada en la creación de humanoides con IA, buscó la forma de deshacerse de una flota de robots obsoletos y la respuesta vino de un celebridad: Arnold Schwarzenegger

El video promocional muestra a un robot que se lanza a un cubo de acero fundidoEl video promocional muestra a un robot que se lanza a un cubo de acero fundido. Foto: Figure

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