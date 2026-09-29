Ciencia y Tecnología

Polo se Degrada a Tormenta Tropical: la Ciencia Explica Por Qué No Fue tan Destructivo

El huracán Polo golpeó dos veces las costas de México, pero con una fuerza mucho menor a la que tenía la semana pasada; esto explica la ciencia

El huracán Polo al golpear Baja California Sur¿Por qué no fue tan fuerte el huracán Polo? Foro: Reuters

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