Ciencia y Tecnología

Científica Descubre Dos Nuevas Especies de Ameba en Laboratorio Improvisado en un Motel

Con ese descubrimiento se amplió de cuatro a seis el número de especies conocidas de amebas

Científico Descubre Dos Nuevas Especies de Ameba en un MotelSe observa la especie de ameba microscópica “Incendiamoeba cascadensis” en un laboratorio de la Universidad de Syracuse, Nueva York, EUA. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+