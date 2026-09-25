Ciencia y Tecnología

Compañía de Minería Espacial Lanzará su Primera Misión Autónoma en 2027

AstroForge y la NASA buscan probar que el futuro de la exploración espacial podría estar marcado por naves autónomas que no necesitan recibir órdenes desde la Tierra

Misión ‘Solo’ de empresa minera AstroForgeEmpresa de minería espacial lanzará misión autónoma. Foto: AstroForge

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