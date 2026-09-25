La empresa AstroForge está preparando su primera misión cien por ciento autónoma. Llamada Autonomy-1, esta misión buscará probar el sistema de inteligencia artificial Solo, que dirigirá la nave Nova Pathfinder sin recibir una sola instrucción desde la Tierra.

La minería espacial promete la obtención de metales imprescindibles para la industria con un costo casi nulo para el medio ambiente. No obstante, las futuras actividades extractivas en el cinturón de asteroides pueden verse obstruidas si las operaciones dependen de la comunicación con nuestro planeta.

Por ello, la compañía de minería espacial AstroForge busca dar un paso adelante con la misión Autonomy-1 (Autonomía-1, en español). No se trata de un vuelo de prueba. Por el contrario, la nave Nova Pathfinder, fabricada por la empresa Stoke, llevará carga muy preciada.

A bordo de la nave viajará el instrumento COMPASS, fabricado por el Centro Goddard de la NASA. Esta máquina medirá el viento solar y el entorno espacial entre la Tierra y el Sol.

AstroForge asegura que durante esta misión, la nave no podrá recibir instrucciones, solo podrá enviar la información que recopile: “La nave mantendrá una comunicación unidireccional con la Tierra, transmitiendo telemetría y datos científicos”, explica la empresa en un comunicado.

Podría decirse que sí habrá un comandante a bordo, pero no será humano. En su lugar, la misión Autonomy-1 será dirigida por el sistema Solo. Al respecto, la empresa de minería espacial explicó que esta inteligencia artificial sería capaz de responder ante las situaciones que enfrente en el espacio:

“Solo es nuestro modelo de inteligencia para naves espaciales, que opera sobre el software de vuelo existente de AstroForge, el cual es determinista y se basa en principios físicos. Este sistema supervisa el estado de la nave a lo largo del tiempo, detecta comportamientos anómalos, determina la respuesta adecuada y coordina los sistemas de a bordo pertinentes para ejecutar las acciones necesarias”.

Tanto los equipos de la NASA como de AstroForge solo podrán vigilar el paso de la misión Autonomy-1 y procesar los datos que esta envíe, pero en ningún momento podrán intervenir en su curso. Al respecto, Matt Gialich, fundador de la empresa, explicó en un comunicado:

“Autonomy-1 será la primera misión espacial que, después de continúe sin un solo comando desde tierra”.

El sistema solo será probado por primera vez en una misión de Deep-Space 2, que probará una sonda de bajo costo capaz de aterrizar en un asteroide. Las misiones Deep-Space 2 y de Autonomy-1 están programadas para inicios del 2027 y ambas serán lanzadas a bordo de cohetes Falcon 9 de SpaceX.