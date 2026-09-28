Accidentes

Choque Múltiple Provoca Cierre Total del Arco Norte con Dirección a Puebla

La circulación vehicular en ambos sentidos se encuentra detenida mientras los cuerpos de emergencias atienden a los afectados y retiran las unidades

Accidente Choque Múltiple Vehículos Incendio Arco Norte Ajoloapan Pachuca PueblaSeveros daños y una unidad incendiada dejó la carambola. Foto: Facebook Emanuel Rivero

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Tráfico detenido en el Arco Norte por choque múltiple. Emergencias atienden a afectados y retiran vehículos.

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