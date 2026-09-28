Choque Múltiple Provoca Cierre Total del Arco Norte con Dirección a Puebla

Un aparatoso choque múltiple mantiene cerrada la circulación del Arco Norte en ambos sentidos del tramo Ajoloapan-Pachuca mientras los cuerpos de emergencias laboran en el lugar.

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este lunes 28 de septiembre de 2026, cuando se registró una fuerte carambola que incluyó diversos tractocamiones y automóviles en dicha autopista.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente carretero ocurrió en los carriles con dirección al municipio poblano de San Martín Texmelucan, donde se puede apreciar incluso el incendio de una de las unidades siniestradas.

🔴 Circulación cerrada 🔴



⚠️ #IncidenteVial en #ArcoNorte



📍 Km 117 dirección Texmelucan

🛣️ Tramo Ajoloapan - Pachuca

🚧 Circulación cerrada en ambos sentidos

Siga las indicaciones del personal en sitio.

🚑🚓 laborando en el lugar.@GN_Carreteras — Arco Norte (@arconorte) September 28, 2026

En el lugar de los hechos se encuentran elementos de la Guardia Nacional de Carreteras, quienes atienden a las personas afectadas mientras se puede iniciar con el retiro de los vehículos involucrados.

Cabe destacar que hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos, la cantidad de personas lesionadas o si hubo víctimas mortales durante el accidente, esperando que en las próximas horas se de un informe más detallado.

Con información de N+

GMAZ