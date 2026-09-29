Narcotráfico

Detienen a Mujer Integrante de la Banda 'Los Pocholos' en Huixcolotla, Puebla

Suri Zarai 'N' fue arrestada con más de 70 dosis de marihuana y cristal durante un operativo realizado por diversas instituciones policiales

Detenida Suri Zarai N Integrante Grupo Delictivo Los Pocholos Droga Asegurada Huixcolotla PueblaSuri Zarai 'N' fue arrestada en posesión de más de 70 dosis de droga. Foto: X @SSPGobPue

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Detienen a Suri Zarai 'N' con marihuana y cristal en Huixcolotla. La SSP y otras fuerzas intensifican patrullajes para frenar delitos de alto impacto. Descubre más sobre este caso.

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