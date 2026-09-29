Detienen a Mujer Integrante de la Banda 'Los Pocholos' en Huixcolotla, Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a una integrante más de la banda denominada “Los Pocholos”, en posesión de droga. En total suman cinco presuntos asaltantes detenidos del mismo grupo delictivo.
Esta intervención llevada a cabo en las últimas horas en el municipio de Huixcolotla, deriva del fortalecimiento de patrullajes y acciones de vigilancia para combatir los delitos de alto impacto.
El operativo fue realizado entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (MARINA), Secretaría de la Defensa (DEFENSA), Guardia Nacional y Policías Municipales, en municipios como Acatzingo, Tecamachalco, Cuapiaxtla, Los Reyes de Juárez, Quecholac, Esperanza y la región.
Durante el operativo, a la mujer identificada como Suri Zarai 'N', de 23 años, le fueron aseguradas 74 bolsas que contenían marihuana y cristal; 33 pipas de distintos tamaños; cigarros con marihuana, una mochila y dinero en efectivo.
Cabe señalar que los cuatro hombres detenidos el pasado 26 de septiembre y la mujer recientemente arrestada en dicha demarcación, estarían relacionados con asaltos a transporte de carga y a la distribución de sustancias ilícitas en el corredor Huixcolotla–Tecamachalco.
Con información de N+
GMAZ