Detienen a Mujer Integrante de la Banda 'Los Pocholos' en Huixcolotla, Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a una integrante más de la banda denominada “Los Pocholos”, en posesión de droga. En total suman cinco presuntos asaltantes detenidos del mismo grupo delictivo.

Esta intervención llevada a cabo en las últimas horas en el municipio de Huixcolotla, deriva del fortalecimiento de patrullajes y acciones de vigilancia para combatir los delitos de alto impacto.

🚔 Cinco presuntos integrantes de “Los Pocholos” han sido detenidos como resultado de las acciones de seguridad en Huixcolotla, entre ellos Suri Zarai N.



🔎 Este grupo estaría relacionado con asaltos a transporte de carga y narcomenudeo en el corredor Huixcolotla–Tecamachalco.… pic.twitter.com/xxmOkRfVFt — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) September 27, 2026

El operativo fue realizado entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (MARINA), Secretaría de la Defensa (DEFENSA), Guardia Nacional y Policías Municipales, en municipios como Acatzingo, Tecamachalco, Cuapiaxtla, Los Reyes de Juárez, Quecholac, Esperanza y la región.

Durante el operativo, a la mujer identificada como Suri Zarai 'N', de 23 años, le fueron aseguradas 74 bolsas que contenían marihuana y cristal; 33 pipas de distintos tamaños; cigarros con marihuana, una mochila y dinero en efectivo.

Cabe señalar que los cuatro hombres detenidos el pasado 26 de septiembre y la mujer recientemente arrestada en dicha demarcación, estarían relacionados con asaltos a transporte de carga y a la distribución de sustancias ilícitas en el corredor Huixcolotla–Tecamachalco.

Con información de N+

GMAZ