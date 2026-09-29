Educación

Alerta por Tormenta Tropical Rachel: ¿Hay Suspensión de Clases Mañana Martes 29 de Septiembre?

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica fuertes lluvias en Guerrero y Oaxaca por Rachel

Acapulco Efecto Huracán PoloLas condiciones meteorológicas permanecen bajo vigilancia. Foto: Cuartoscuro | Carlos Alberto Carbajal

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¿Habrá suspensión de clases por la tormenta tropical Rachel? Aún no hay anuncio oficial, pero las lluvias y vientos en Guerrero y Oaxaca están bajo vigilancia.

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