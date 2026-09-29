Alerta por Tormenta Tropical Rachel: ¿Hay Suspensión de Clases Mañana Martes 29 de Septiembre?

El centro de la Tormenta Tropical Rachel se localiza esta tarde de lunes 28 de septiembre 2026, a 400 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero y a 555 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Presenta vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 km/h. Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca, así como lluvias puntuales fuertes en Michoacán.

En un comunicado, Conagua alerta que la zona de prevención por los vientos de la tormenta tropical Rachel va desde Punta San Telmo, Michoacán hasta Playa Pérula, Jalisco. Así como zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Playa Pérula, Jalisco hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Como medida de prevención, las autoridades cerraron los puertos. Hasta la tarde de este lunes, las autoridades no han emitido comunicación sobre la suspensión de clases en Guerrero u Oaxaca debido a la tormenta tropical Rachel. Sin embargo, aquí te estaremos informando cualquier actualización.

El ciclón se desplaza frente a las costas del Pacífico mexicano y se mantiene bajo vigilancia de las autoridades de Protección Civil por el pronóstico de lluvias intensas, vientos y oleaje elevado.

De acuerdo con la información meteorológica disponible, Rachel mantiene vientos máximos sostenidos de hasta 85 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste-noroeste. Su circulación genera lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca.

Por el momento, no existe un anuncio oficial que establezca una suspensión escolar a causa de la tormenta, sin embargo no se descarta que las autoridades pudieran emitir un comunicado de suspensión de clases.

En Oaxaca, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos informó este 28 de septiembre que se prevén lluvias muy fuertes a localmente intensas en el Istmo, la Costa y la Sierra Sur, además de tormentas eléctricas en zonas altas.

La Tormenta Tropical “Rachel” se localiza frente a la costa de Guerrero y mantiene condiciones para generar lluvias fuertes a intensas en el Istmo, Costa y Sierra Sur.



Se prevé oleaje elevado de 2 a 3 metros en toda la línea de costa.#ProtecciónCivil pic.twitter.com/tzxxuhE9qO — Coordinación Estatal de Protección Civil (@CEPCyGR_GobOax) September 28, 2026

La dependencia también pronosticó vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora en la zona costera, acompañados de oleaje elevado, mar picado y corrientes de resaca. El aviso exhorta a la población a atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, pero no establece una suspensión de clases.

En Guerrero tampoco se ha comunicado una suspensión general de clases por Rachel. Las condiciones meteorológicas, sin embargo, permanecen bajo vigilancia debido a la presencia del sistema frente al litoral.

La amplia circulación de Rachel favorece lluvias, viento y oleaje elevado en las costas de ambas entidades.

La situación puede modificarse conforme evolucione Rachel, por lo que estudiantes, madres, padres de familia y personal educativo deberán consultar los canales oficiales de las secretarías de Educación y de Protección Civil de Guerrero y Oaxaca.

PT