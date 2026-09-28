Educación

Separan del Cargo a Policías Municipales de Guanajuato que Golpearon a Estudiantes de la UG

Estudiantes de la Universidad de Guanajuato se manifestaron este lunes para exigir justicia y esclarecimiento del caso

Los estudiantes fueron agredidos por policías de GuanajuatoFoto: Seguridad Guanajuato
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