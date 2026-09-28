Separan del Cargo a Policías Municipales de Guanajuato que Golpearon a Estudiantes de la UG

La comunidad de la Universidad de Guanajuato (UG) exige justicia y esclarecimiento del caso, luego de que se diera a conocer una violenta detención de al menos seis jóvenes por policías municipales; presuntamente los confundieron con delincuentes.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este fin de semana cuando se viralizaron varios videos en los que se observan las agresiones por los uniformados. Los afectados denunciaron abuso de autoridad; asimismo, refirieron que los confundieron con un grupo de personas que había provocado destrozos en la vía pública.

Las personas afectadas indicaron que los oficiales los subieron a las patrullas y los golpearon en diversas ocasiones; incluso, replicaron las acciones con aquellos que intentaron grabar la situación.

Luego de que el tema fue expuesto en redes sociales, la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith, emitió un comunicado en el que aseguró que los integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que están involucrados en el caso fueron separados del cargo de manera inmediata.

“A las y los jóvenes de nuestra comunidad universitaria: los escuchamos. Sus preocupaciones serán atendidas y estos hechos serán investigados con seriedad y transparencia”, señaló en el texto.

En tanto, indicó que confía en la Policía y “precisamente por eso, cualquier señalamiento sobre la actuación de nuestros elementos debe investigarse y esclarecerse”, puntualizó.

Mientras tanto, la UG se pronunció al respecto y expresó su solidaridad y respaldo a los integrantes de la comunidad universitaria afectados por lo ocurrido en el centro de Guanajuato capital. También aclaró que cinco de los seis jóvenes agredidos son parte de la institución, por lo que ya mantiene comunicación con sus familiares.

“La Universidad de Guanajuato considera indispensable que los hechos sean esclarecidos de manera objetiva y conforme a derecho por las autoridades competentes, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos”, señaló en un comunicado.

Sin embargo, los pronunciamientos de las autoridades no dejaron conforme a la comunidad de la UG. Debido a que este lunes se manifestaron contra las agresiones de la policía. La protesta se llevó a cabo durante el desfile conmemorativo de la Toma de la Alhóndiga de Granaditas.

Con pancartas y bajo las consignas de “¡No a la represión policial!”, los jóvenes caminaron hasta el antiguo Palacio Legislativo de la Plaza de la Paz, con la finalidad de visibilizar su descontento frente a las autoridades que presidían el evento cívico-militar.

EPP