Abren Pre-registro de Beca Joven Héroe Veracruzano 2026: Fechas y Requisitos

Autoridades informaron que se abrirá el prerregistro para poder obtener una beca dirigida para estudiantes universitarios que vivan en el puerto de Veracruz.

Se trata de la Beca Municipal de Universitarias y Universitarios ‘Joven Héroe Veracruzano Iván Gómez Gómez’. El apoyo económico será de 900 pesos trimestral, entregado de forma directa a los estudiantes beneficiados.

La beca está dirigida a los alumnos de instituciones públicas en sistema escolarizado que residan en el municipio de Veracruz, priorizando aquellos que habiten en sectores con vulnerabilidad económica o rezago social. El prerregistro será del 28 al 30 de septiembre del 2026.

La convocatoria estará disponible de manera digital a través de la plataforma oficial del municipio, y se organizará por planteles académicos, correspondiendo el 28 de septiembre a partir de las 06:00 horas a los Tecnológicos de Veracruz y Boca del Río junto a la UPN.

El calendario establece que el 29 de septiembre corresponderá a las facultades de Administración, Medicina, Psicología, Zootecnia y Artes de la Universidad Veracruzana, para concluir el 30 de septiembre a las 23:59 horas con los estudiantes de Ingeniería, zona Mocambo, Educación Física y Forense.

Requisitos para beca ‘Joven Héroe Veracruzano Iván Gómez Gómez’