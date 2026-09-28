Educación

Abren Pre-registro de Beca Joven Héroe Veracruzano 2026: Fechas y Requisitos

Los jóvenes que cursen la universidad en instituciones públicas de la ciudad podrán obtener el apoyo

Abren Prerregistro de Beca para Estudiantes Universitarios en Veracruz. Foto: MAPSAbren Prerregistro de Beca para Estudiantes Universitarios en Veracruz. Foto: MAPS

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Prerregistro abierto del 28 al 30 de septiembre para la Beca Municipal en Veracruz. Descubre si calificas y cómo aplicar para este beneficio económico.

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Pre-registro Abierto Beca Joven Héroe Veracruzano 2026: Fechas y Requisitos de la Convocatoria | N+