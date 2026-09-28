Suspenden Clases en Municipios de Sinaloa por Pronóstico de Lluvias

La Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) de Sinaloa informó la suspensión de actividades escolares presenciales en cinco municipios de la entidad, como medida preventiva ante el pronóstico de lluvias.

La disposición aplica para los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Juan José Ríos y la sindicatura de Adolfo Ruiz Cortines, tanto en planteles públicos como privados y en todos los niveles educativos.

Para este lunes 28 de septiembre, la SEPyC determinó mantener la suspensión de las actividades escolares presenciales correspondientes al turno vespertino.

Además, las autoridades educativas extendieron la medida para este martes 29 de septiembre, por lo que no habrá clases presenciales durante los turnos matutino y vespertino en los municipios señalados.

La dependencia pidió a la comunidad escolar mantenerse atenta a las vías oficiales de comunicación, donde se dará a conocer cualquier actualización relacionada con las condiciones meteorológicas y las actividades educativas.