Educación

Suspenden Clases en Municipios de Sinaloa por Pronóstico de Lluvias

La Secretaría de Educación Pública y Cultura pidió a los estudiantes mantenerse atentos a las vías ofíciales de comunicación

Suspenden Clases en Municipios de Sinaloa por Pronóstico de LluviasLa medida aplica para instituciones públicas y privadas. Foto: Secretaría de Educación Pública y Cultura

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