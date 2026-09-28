Se Esperan Lluvias Torrenciales en 11 Estados por Huracán Polo y Tormenta Rachel

El huracán Polo y la tormenta tropical Rachel causarán fuertes lluvias en al menos 11 estados del Pacífico Mexicano para este lunes, según previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La intensificación de la depresión tropical Dieciocho-E sorprendió la madrugada del domingo al sur de la costa de Guerrero y se convirtió en Rachel, que el día de mañana podría alcanzar la categoría de huracán.

Ahora, las precipitaciones torrenciales de Polo impactarán en Baja California Sur, donde el ciclón ingresará a tierra por la tarde.

Además, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica en el interior del país, así como una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, propiciarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, noreste, oriente y sureste de México.

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Baja California Sur (centro) y Sonora (costa y sur).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (sureste), Oaxaca (costa suroeste y norte) y Chiapas (norte, centro y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y oeste), Durango (noroeste), Puebla (sureste) y Veracruz (centro y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (centro y sur), Nayarit (sur), Jalisco (sur y suroeste), Colima, Michoacán (sur y suroeste), Estado de México (suroeste), Morelos, Tabasco (sur y oeste), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

En tanto, se prevén temperaturas muy altas en las siguientes entidades:

De 35 a 40 °C: Baja California (suroeste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (oeste), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes (oeste) y Guanajuato (noreste).

Así como oleaje elevado en:

De 8 a 10 metros de altura: costa de Baja California Sur.

De 3 a 5 metros de altura: costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

De 2 a 3 metros de altura: costas de Baja California.

De 1 a 2 metros de altura: costas de Baja California (sur), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Chiapas.

Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: Baja California sur (centro).

Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo parcialmente nublado a medio nublado, ambiente fresco a templado en la región, así como frio en las zonas montañosas del Estado de México.

Hacia horas de la tarde, se pronostica ambiente templado a cálido, cielo nublado y probabilidad de lluvias fuertes en el Estado de México (suroeste), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, así como chubascos en la Ciudad de México; las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la capital del país será de 14 a 16 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 22 a 24 °C y la mínima de 12 a 14 °C.

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ASJ