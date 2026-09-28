Pronóstico del tiempo

Se Esperan Lluvias Torrenciales en 11 Estados por Huracán Polo y Tormenta Rachel

Baja California Sur será el estado más afectado por el ingreso del ciclón, que causará oleaje de hasta 10 metros de altura y vientos de 180 a 200 km/h

Polo LluviasPara el Valle de México, se prevé una mañana con cielo parcialmente nublado a medio nublado. Foto: Reuters.
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