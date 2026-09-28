Pronóstico del tiempo

Prevén que Huracán Polo Categoría 3 Azote Baja California Sur con Olas de 12 Metros

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que se podrían registrarse vientos cercanos a los 200 kilómetros por hora

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