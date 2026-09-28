Prevén que Huracán Polo Categoría 3 Azote Baja California Sur con Olas de 12 Metros

El huracán Polo mantiene su fuerza como un ciclón de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y avanza hacia Baja California Sur, donde sus principales efectos podrían comenzar a intensificarse durante las próximas horas.

Ante este escenario, el meteorólogo Óscar Rascón, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), explicó en entrevista con N+ que el viento, las lluvias y el oleaje representan riesgos importantes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Huracán Polo Mantiene Categoría 3 y se Dirige hacia Baja California Sur

“Sus vientos todavía son muy fuertes. Se mantienen sostenidos de 205 kilómetros por hora, con rachas que alcanzan los 250 kilómetros por hora. Como podemos ver, el pronóstico no ha variado significativamente desde lo que ya sabemos. Tiene pronóstico de impacto hacia la región central de Baja California Sur, prácticamente esto podría ser de la tarde hacia la noche del lunes”, dijo Rascón.

De acuerdo con Rascón, en los alrededores del punto de impacto, podrían registrarse vientos cercanos a los 200 kilómetros por hora.

“Ese sistema todavía tiene probabilidad de ingresar a tierra como un huracán mayor”, explicó durante la entrevista, al destacar que la población debe mantenerse atenta a los efectos asociados con el ciclón.

Uno de los principales riesgos será el estado del mar. Rascón explicó que las olas podrían alcanzar entre 10 y 12 metros de altura, además de que se presentará marea de tormenta.

“Como podemos observar, este sistema va a llegar con oleaje elevado, olas que podrían alcanzar los 10 a 12 metros de altura, junto con todo lo que es la marea de tormenta derivada de este sistema ciclónico que va a ingresar”, señaló.

El viento también representa una amenaza debido a su intensidad. En la zona central de Baja California Sur podrían presentarse vientos promedio de alrededor de 200 kilómetros por hora, capaces de levantar objetos que se encuentren en la superficie y provocar daños.

La precipitación será otro de los factores relevantes. El SMN prevé acumulados de entre 150 y 250 milímetros en un periodo de 24 horas.

El especialista también señaló que, aunque el pronóstico principal contempla que Polo se mantenga como categoría 3 al momento de ingresar a Baja California Sur, existe la posibilidad de que un ligero incremento de sus vientos lo lleve temporalmente al primer nivel de categoría 4 antes del impacto.

Actualmente, se mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de huracán en distintos puntos de Baja California Sur y Sonora, además de zonas de vigilancia y prevención por vientos de tormenta tropical.

Ante el avance de Polo, las autoridades mantienen zonas de prevención y vigilancia por los fuertes vientos en diferentes puntos de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

En Baja California Sur se mantiene una zona de prevención por vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe; de Loreto a Santa Rosalía, y en Sonora, desde Guaymas hasta Huatabampito.

También hay zonas de vigilancia por posibles vientos de huracán y de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia; de Loreto a San Evaristo, y de Santa Rosalía a San Juan Bautista.

En Sonora y Sinaloa, las autoridades mantienen vigilancia por los efectos que podría generar el sistema desde Huatabampito hasta Topolobampo, así como desde Guaymas hasta Bahía Kino.

TLS