¿Quién Salió de La Casa de los Famosos 2026? Eliminada de la Temporada Antes de la Final

A unos días de que concluya el reality show más visto de México, este domingo se realizó la novena expulsión, con lo que ha quedado conformada la lista de finalistas, entre cuyos nombres está el de la o el próximo ganador. ¿Quién salió de La Casa de los Famosos hoy? Conoce aquí todos los detalles de la gala.

Y es que desde el pasado lunes se dio a conocer que Mariana Ochoa se convertía en la primera particpante en asegurar su lugar en la final, luego de ganar la prueba que otorgaba el boleto dorado.

A ella se sumaron Karina, Gemma y Yahir, que no resultaron nominados en el último proceso de la temporada.

Esta semana, Ese Pérez, Brianda Deyanara, Ernesto Laguardia y Memo Schutz fueron los habitantes nominados. Pero el creador de contenido volvió a la residencia.

¿Quién salió de La Casa de los Famosos 2026?

Brianda Deyanara fue la novena eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 este domingo 27 de septiembre 2026.

Finalmente, se han cerrado las vacantes para la final y Brianda Deyanara se une a los participantes que se quedaron en el camino por los 4 millones de pesos.

Cabe recordar que esta temporada así quedó el orden de la expulsión:

Ximena Herrera (Segunda eliminada).

Arantza Ruiz (Tercera eliminada).

Yanet García (Quinta eliminada).

Luis Chaparro (Sexto eliminado).

Flor Vigna (Séptima eliminada).

Masad Altamimi (Octavo eliminado).

Cynthia Klitbo (Noveno eliminada).

Además, Fede Vigevani y Aldo Rendón también salieron del juego. El creador de contenido porque entró como habitante especial, no en competencia, mientras que el stylist tuvo que abandonar La Casa por motivos de salud.

Mariana Ochoa, quien fue la primera habitante con oportunidades de ganar, también fue la primera eliminada, pero pudo regresar tras la votación del público en el exilio.

Finalistas de La Casa de los Famosos México 2026

Previamente, Galilea Montijo informó a los famosos que esta noche se conocería al noveno eliminado de La Casa, pero también comenzarían las votaciones rumbo a la final.

La conductora explicó que, a partir de este domingo, comienzan a acumularse los votos del público. Ese mismo acumulado se utilizará primero para definir a los eliminados del miércoles y jueves y, una vez definidos los cinco finalistas, continuará para determinar quién se lleva el premio de la cuarta temporada del reality.

En la gala del miércoles se realizará una pausa en las votaciones para contabilizar los votos. Quien tenga menos apoyo hasta ese momento abandonará la residencia y ocupará el séptimo lugar de la competencia. Después de su salida, las votaciones se reanudarán y el jueves volverán a interrumpirse para registrar quién tiene menos respaldo. Esa persona deberá dejar La Casa y quedará en sexto lugar.

En ambos casos se tomará en cuenta el acumulado de votos reunidos desde esta noche, reiteró la conductora. Luego de esas dos eliminaciones, quedarán definidos los cinco finalistas, por quienes el público podrá seguir votando para elegir al ganador o ganadora de La Casa de los Famosos México 2026.

Lista de los finalistas

Tras el abandono de la influencer y conductora, Brianda Deyanara, los siete perfilados a la final son los siguientes:

Mariana Ochoa

Karina Torres

Gemma Garoa

Yahir

Ese Pérez

Ernesto Laguardia

Memo Schutz

ASJ