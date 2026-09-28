Entretenimiento

¿Quién Salió de La Casa de los Famosos 2026? Eliminada de la Temporada Antes de la Final

Tras esta expulsión, se conforman los finalistas de la cuarta edición y entre ellos está el o la próxima ganadora del reality

La Casa de los Famosos 2026Foto: Facebook

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+