Entretenimiento

'Te Veré Pronto, Corazón': Novia de César Hurtado Rompe el Silencio Tras Muerte del Actor

La también actriz, Aketzaly Verástegui, compartió fotos y videos al lado del actor, cuya muerte sorprendió al público ya a compañeros

César Hurtado y Aketzaly VerasteguiCésar Hurtado murió el 23 de septiembre. Foto: Instagram aketzaly_verastegui
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