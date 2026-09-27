'Te Veré Pronto, Corazón': Novia de César Hurtado Rompe el Silencio Tras Muerte del Actor

La actriz Aketzaly Verástegui rompió el silencio, luego de la muerte de su pareja, el actor César Hurtado, con una conmovedora publicación, en la que recordó momentos especiales que pasaron juntos.

El histrión falleció el pasado 23 de septiembre a los 33 años, según confirmó su agencia de representación LVAT. La noticia sorprendió al público y hasta el momento se desconocen las causas de su deceso.

César Hurtado era famoso por participar en telenovelas como 'Vencer la Culpa', donde compartió créditos con Claudia Martin, Gabriel Soto, María Sorté, Matías Novoa, entre otros.

Recientemente participó en la película ‘Sobriedad, me estás matando’ y en la serie 'Pacto de Sangre', protagonizada por Bárbara de Regil y Alejandro Nones.

"Te amo y te amaré la vida entera"

La actriz compartió a través de Instagram un mensaje en el que recordó momentos compartidos con César Hurtado y reiteró su amor eterno hacia él.

"Te amo y te amaré la vida entera y lo que siga después de ella. Eres mi esposo, mi cielo azulito y mi florecita colorida. Eres ese pajarito que enterramos y esos gatitos que rescatamos. Eres tus cartas, tus dibujos, tus bailes, tus juegos".

"Eres el padre de la hija que nunca quisimos tener pero que decíamos que tuviéramos. Eres todo y ese todo está en mí, en mi corazón y en mi alma. Te veré pronto, corazón", escribió en la publicación que acompañó con una foto del actor.

A su mensaje respondieron algunos colegas, como Hugo Catalán y Luis Alberti, con palabras de apoyo.

"Querida Aketzaly, no hay palabras pero te mandamos y deseamos mucha luz y paz en este proceso envuelto en abrazos con mucho cariño. Yad y Carlos", escribió Yadira Aedo.