Migración

Caravana de 600 Migrantes Avanza De Tapachula al Norte de México Entre Lluvias

Las personas en situación de movilidad buscan llegar a la frontera e ingresar a Estados Unidos, pero otros pretenden encontrar trabajo en territorio mexicano

CaravanaAutoridades migratorias de México no se han posicionado respecto a la caravana. Foto: EFE.

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