Migración

Frente a Migrantes, Papa León XIV Llama a 'Convivir con Dignidad y Paz'

El pontífice inició este segundo día de su visita a Francia con una visita a la Casa Bakhita, una asociación que ayuda a migrantes

Papa León XIV sostiene una reunión con migrantes en ParísPapa León XIV sostiene una reunión con migrantes en París. Foto: Reuters

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