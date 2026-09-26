Frente a Migrantes, Papa León XIV Llama a 'Convivir con Dignidad y Paz'

El papa León XIV llamó a "convivir con dignidad y paz" durante un encuentro con migrantes, horas antes de una multitudinaria misa en los Campos Elíseos de París ante 600 mil personas, en el marco de su primera visita a Francia.

Cuando los partidos ultraderechistas progresan en Europa con un discurso antiinmigración, el pontífice decidió visitar la Casa Bakhita, una asociación católica de ayuda a migrantes donde escuchó el testimonio de exiliados de Afganistán y Nigeria.

"Me alegra comenzar con ustedes este segundo día en París, en esta casa que es testimonio para toda la ciudad de que es posible encontrarnos y convivir con dignidad y paz", subrayó este nieto de inmigrantes y de orígenes cosmopolitas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Papa León XIV Comienza Visita de Cuatro Días a Francia

El nombre de esta casa, fundada en 2017 tras el llamado del papa Francisco a "acoger, proteger e integrar" a los extranjeros, homenajea a Josefina Bakhita, una esclava sudanesa que se convirtió en religiosa y luego fue canonizada.

"Santa Bakhita nos invita a ver a quienes son invisibilizados, a liberar a quienes la economía y la cultura reducen hoy a la esclavitud, a honrar la dignidad infinita de cada hermano y hermana", agregó.

Para los responsables del centro, la visita del sumo pontífice era un "mensaje", cuando la migración promete ser uno de los temas claves el próximo año de la elección presidencial en Francia, que lidera la ultraderechista Marine Le Pen en los sondeos.

Desde su elección como papa en mayo de 2025, Robert Francis Prevost suele llamar a defender la dignidad de las personas exiliadas y de los refugiados, y no duda en criticar la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump.

ICM