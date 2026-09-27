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¿Qué Pasó con Aleks Syntek? De las Polémicas al Regreso de sus Canciones a Tendencias

La presentación del cantante el 15 de septiembre fue la gota que derramó el vaso en su acumulación de polémicas

Aleks SyntekAleks Syntek tuvo una caótica presentación en la alcaldía Benito Juárez el 15 de septiembre pasado.Foto: Cuartoscuro
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