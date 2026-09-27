¿Qué Pasó con Aleks Syntek? De las Polémicas al Regreso de sus Canciones a Tendencias

Aleks Syntek está viviendo una de las etapas de mayor popularidad en su carrera en los últimos años. Sus canciones, como 'Intocable', han alcanzado las listas de popularidad en streaming y aparecen entre las tendencias de TikTok e Instagram, pero a diferencia de otros experimentados artistas que reingresan a los charts, su camino estuvo lleno de polémicas y pleitos.

Y es que, aunque los últimos años no han sido los más favorables en sus declaraciones y su imagen pública ha tornado hacia la controversia, la gota que derramó el vaso fue su presentación en la alcaldía Benito Juárez, como parte de las celebraciones del 15 de septiembre.

Durante su concierto, el músico se enfrentó con el público, realizó declaraciones controvertidas y pasos de baile poco coordinados, lo que generó decenas de videos virales y memes, pero también una revaloración de sus clásicos.

Sin embargo, Syntek no está en el ojo del huracán desde hace unas semanas, pues se cuenta en casi una década su crítica al reguetón y sus exponentes.

¿Qué pasó con Aleks Syntek?

Con casi 40 años de su debut musical —pues años antes inició su carrera actoral—, Raúl Alejandro Escajadillo Peña acumula un puñado de canciones que ya son consideradas clásicos. Ha lanzado 12 álbumes de estudio (con La Gente Normal y como solista) y ha colaborado con artistas internacionales y mexicanos.

Sin embargo, fue alrededor de los años 2017 y 2018 cuando comenzó a ofrecer puntos de vista impopulares. En plena época de la explosión de popularidad de Bad Bunny, J Balvin, Karol G o Maluma, lanzó sus primeros dardos contra el género.

Durante una entrevista, el cantautor mexicano aseguró que el reguetón venía de tonadas de "simios" y cuestionó fuertemente su falta de complejidad musical y armónica frente a otros géneros. Aunque intentó retractarse poco después, sus comentarios marcaron el inicio de una larga enemistad pública con la ola del urbano.

En 2018, Syntek arremetió de nuevo al señalar que las canciones urbanas tenían contenidos explícitos inadecuados. Incluso pidió que se multara el uso de música con groserías y "perreo intenso" en establecimientos familiares.

Sin embargo, no solo son sus posturas respecto al género de raíces boricuas las que lo han puesto en el caldero de la conversación digital, pues también supuestas anécdotas con Shakira o Elton John le han valido burlas, al cuestionarse su veracidad.

Syntek aseguró haber conocido a Elton John durante el concierto Por la Paz, celebrado en Guadalajara, en el año 2012. Según su relato, lo anunciaron como "el Elton John mexicano".

Además, afirmó que Shakira tuvo comportamientos "coquetos" con él al encontrarse en el backstage de un concierto. Dijo que le había dicho que se veía "muy chavo" y "guapo".

Otra controversia se acumuló en 2024 tras participar en un pódcast donde le ofrecieron uno de los discos de la cantante colombiana Karol G, el cual tiró a un excusado.

Finalmente, luego de su poco polémica presentación en la alcaldía Benito Juárez, realizó una serie de transmisiones en vivo en las que ironizó sobre los señalamientos de que estaba enfrentando problemas de salud mental y, durante sus dichos, se comparó con Jesucristo y la Virgen de Guadalupe.

En la misma sesión en vivo también habló de Paola Rojas y su relación con su exesposo Luis Roberto Alves. Sus declaraciones le valieron un reclamo por parte de la periodista, quien le pidió no mencionar eventos que involucraron a su familia del pasado.

Poco después, aseveró, a través de una publicación en redes sociales, que se iría de México. Sin embargo, el mensaje fue borrado más tarde.

"México, pronto te dejaré en paz", escribió el cantante el 18 de septiembre. En el mismo texto prometió volver "con excelentes noticias" y aseguró que alejarse significa para él "salvación mental y espiritual".

Ahora, luego de las polémicas acumuladas y las múltiples 'funas', sus canciones "Intocable", "Duele el amor", "De noche en la ciudad" y "Sexo, Pudor y Lágrimas" han vuelto a las listas de popularidad entre éxitos de reguetón y corridos... esta vez en la era del streaming.