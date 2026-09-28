Isaac del Toro Dice que Se Va Con la Cabeza en Alto del Mundial de Ciclismo

Isaac del Toro aseguró que la delegación mexicana hizo todo para ganar la prueba de ruta élite varonil del Mundial de Ciclismo y, aunque no consiguieron el título, se van orgullosos y con ganas de mejorar en la próxima competencia.

En entrevista con David Faitelson para TUDN, el ciclista de Ensenada, Baja California, habló sobre las dificultades de la carrera del domingo en Montreal, donde finalizó en quinto lugar, a 14 segundos del estadounidense Brandon McNulty, quien se llevó la victoria.

"El Torito" destacó el trabajo del equipo que encabezó y dijo que se sentía tranquilo por su desempeño y sugirió que así deberían estar sus compañeros Eder Frayre, Ulises Castillo, José Antonio Escárcega, Carlos García, Tomás Aguirre y Edgar "Chucky" Cadena.

"Hoy puedo dormir tranquilo de que por mí y por mis compañeros de equipo, el staff, no quedó. Afortunadamente no queda por nosotros, fueron factores que no podemos controlar", lamentó.

"Obviamente, no somos los únicos que entrenan y hay que irse con la cabeza en alto y orgulloso de lo que se hizo, pero con hambre para mejorarlo", advirtió de cara al próximo año, en el campeonato que se disputará en la región de Alta Saboya, Francia.

-¿Tenías buenas piernas?, preguntó Faitelson.

"Sí, sí, no sé si las mejores, no diría que no, pero con lo que había, se hizo lo mejor que se pudo", aseguró el pedalista.

Al ser cuestionado sobre el apoyo de sus compañeros, Del Toro dijo que hicieron una labor increíble y se siente en deuda con ellos porque no pudo conseguir el maillot arcoíris, la camiseta que porta el campeón mundial durante un año, hasta la próxima edición.

"Hicieron lo mejor que pudieron, siempre en plena disposición, lo hicieron increíble. No les puedo pedir más, las cualidades de cada uno los usamos en la mejor disposición posible. Estuvieron siempre superdispuestos y superentregados a este objetivo que era simplemente ganar", dijo.

"Me quedo en deuda con ellos y estoy muy orgulloso de haber vivido esta experiencia con ellos. Me llena de orgullo. Me quiebra no darles ese arcoíris, pero es como ha sido y tengo que madurar y creo que ellos lo vieron en televisión de que lo intentamos de todo y sin duda no puedes pelear contra 140", añadió.

Previo a la competencia, los analistas advertían que Isaac del Toro se vería limitado porque correría con un equipo modesto, a diferencia de los belgas, con ciclistas de la talla de Remco Evenepoel y Wout Van Aert. O los estadounidenses, que alinearon a Quinn Simmons, Matteo Jorgenson y Neilson Powless, además de Brandon McNulty.

En el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI 2026 solo compitieron países y no equipos profesionales. De ahí que el mexicano no contó con el respaldo de sus compañeros del UAE Team Emirates XRG, donde están João Almeida, Adam Yates, Pavel Sivakov, Tim Wellens o el mismo McNulty, que completó los 273.7 kilómetros en seis horas y 17 minutos.

Aun así, Del Toro quedó apenas detrás del australiano Michael James Matthews (segundo), el neerlandés Mathieu van der Poel (tercero), y del estadounidense Quinn Simmons (cuarto). Sin embargo, se ubicó en mejor posición que corredores destacados como Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Wout van Aert, Thomas Pidcock, Mads Pedersen, Adam Yates, Juan Ayuso y Matteo Jorgenson.

El domingo, los favoritos al título fueron sorprendidos en una carrera emocionante y muy dura, marcada por numerosos ataques e impredecible hasta el final.

Van der Poel y Van Aert encendieron la carrera a falta de 85 km, cuando provocaron una escapada de seis corredores. Diez kilómetros después, el neerlandés aceleró y dejó atrás a Van Aert. Más adelante, solo el esloveno Primoz Roglic y el estadounidense Quinn Simmons lograron mantenerse a su rueda.

Del Toro trabajó para reducir la ventaja de los escapados, mientras el belga Remco Evenepoel sufría para encontrar una buena posición en el pelotón cada vez que se producían ataques. A falta de 35 km, el mexicano aceleró en la subida de Camillien-Houde y rompió el grupo. Evenepoel volvió a quedarse rezagado y terminó cruzando la meta en el duodécimo puesto, a 25 segundos de McNulty. Poco después, el estadounidense lanzó su ataque decisivo y llegó a tener más de un minuto de ventaja sobre un grupo de 11 perseguidores.

El francés Paul Seixas, que aspiraba a convertirse en el campeón mundial más joven de la historia con 20 años, terminó en la 15ª posición, a más de dos minutos del ganador, debido a calambres.

Evenepoel, que aspiraba a un doblete histórico en contrarreloj y ruta, no estuvo a su mejor nivel (12º), al igual que el otro favorito belga, Wout Van Aert (28º), una gran decepción para Bélgica. A falta de 9 km, el británico Tom Pidcock consiguió acercar a un grupo perseguidor, en el que también estaban Del Toro y Seixas, a solo 10 segundos del líder. Sin embargo, la falta de coordinación entre los perseguidores permitió a McNulty conservar su ventaja y encaminarse hacia la victoria.

Del Toro trabajó incansablemente para recortar distancias, a menudo con Seixas a su rueda. A 25 km del final, el desgaste por tirar del grupo le pasó factura, pues no encontró colaboración del resto. Se recuperó levemente, pero apenas pudo acercarse a los perseguidores, que no presionaron más al estadounidense, afectados también por más de 260 km de carrera.

En la entrevista con Faitelson, "El Torito" reflexionó sobre lo que ha logrado a su corta edad y dijo que no es algo normal para cualquier ciclista.

"Lo que ha pasado este año, tercero en el Tour (de Francia), el año pasado segundo (en el Giro de Italia), son cosas no muy normales que tenemos que realizar y tenemos que pensar, no pasan todos los días, no porque seamos nosotros, el mexicano haciéndolo, sino que no pasan en general", apuntó.

"Lo digo porque es verdad, pero también me mantengo con la mentalidad de que se tiene que hacer a futuro otra vez".

A sus 22 años, el ciclista mexicano ocupa el tercer lugar del ranking mundial de la UCI, acumula 33 victorias y 21 títulos como profesional. El quinto lugar en Montreal no fue lo que esperaba, pero ya piensa en el próximo reto y en volver a intentarlo.

Con información de AFP y N+

ASJ