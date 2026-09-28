Deportes

Isaac del Toro Dice que Se Va Con la Cabeza en Alto del Mundial de Ciclismo

El ciclista mexicano reflexionó sobre lo que ha logrado a sus 22 años y dijo que no es algo normal, pero insistió en que va por más

Isaac Del ToroA sus 22 años, el ciclista mexicano ocupa el tercer lugar del ranking mundial de la UCI. Foto: Instagram | @isaac_deltoro_romero1.

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