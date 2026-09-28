Peso Mexicano Prolonga su Depreciación Frente al Dólar Estadounidense

La moneda mexicana no se ha podido recuperar en la cotización frente al dólar estadounidense y este lunes el tipo de cambio ronda en los 17.80 pesos por billete verde.

El pasado viernes, el dólar cerró en 17.67 pesos, una tendencia que se incrementó el fin de semana en el mercado internacional. Durante la madrugada de este jornada, la moneda estadounidense se mantuvo al alza.

Se trata de un repunte que marca la pérdida del peso en las últimas dos semanas. A principios de mes, el tipo de cambio se había mantenido debajo del piso de las 17 unidades desde el 19 de agosto.

La cotización varía a lo largo del día, pues los mercados reaccionan a diversos sucesos en la geopolítica mundial, como el conflicto en Medio Oriente y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Tipo de cambio del dólar del 28 de septiembre de 2026 en México:

Foto: N+.

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación , determinado por Banxico los días hábiles , es de 17.7100 pesos por dólar para este lunes.

En tanto, el tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 21 de septiembre en 17.6425 pesos por cada divisa verde .

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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ASJ