Baja California Sur Está en Alerta Ante la Aproximación del Huracán Polo

El huracán Polo se aproxima a Baja California Sur, donde las autoridades se encuentra alertas por el impacto del ciclón, pues se espera que toque tierra este lunes como categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

A las 3:00 horas, el fenómeno meteorológico se ubicó a 200 km al suroeste de Cabo San Lázaro y a 440 km de Santa Rosalía, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h, a una velocidad de 17 km/h, según datos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que Polo causará lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en Baja California Sur, principalmente en el centro del estado. De ahí que llamó a la población a extremar precauciones.

No se descartan inundaciones en Comondú, Loreto y Mulegé, según autoridades estatales.

Igual se esperan vientos de 180 a 200 km/h, con rachas de hasta 250 km/h, oleaje de 8 a 10 metros y marea de tormenta de hasta 2.5 metros en costas de la entidad.

Las previsiones apuntan que Polo ingresará a Baja California Sur alrededor de las 18:00 horas de este lunes como categoría 3, muy cerca de Comondú. Sin embargo, su impacto también se sentirá en Sonora, a donde llegará como tormenta tropical el martes.

"En la trayectoria del pronóstico, se anticipa que el centro de Polo se mueva hacia el interior a lo largo de la costa de Baja California Sur a última hora de la tarde o temprano de la noche, luego se mueva hacia el interior del sur de Sonora a última hora del lunes por la noche o temprano el martes por la mañana", indicó el NHC.

La zona de prevención va desde Santa Rosalía hasta San Juan Bautista. Igual se contemplan afectaciones desde Punta Abreojos hasta Santa Fe, San Evaristo y Loreto.

Del lado de Sonora, se esperan precipitaciones desde Guaymas hasta Huatabampito, Topolobampo y Bahía Kino.

"Informarle a la población que, de ser posible, no salgan a la calle y no se expongan. Tenemos que estar prevenidos y preparados", indicó en la víspera Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil.

Héctor Amparo Herrera, subsecretario de PC de Baja California Sur, dijo que fueron habilitados 169 refugios temporales con capacidad para más de 33 mil personas: 50 albergues fueron abiertos en Mulegé, 44 en Los Cabos, 38 en La Paz, 29 en Comondú y ocho en Loreto.

El funcionario indicó que quedaron suspendidas todas las actividades marítimas en la entidad, con especial llamado a las comunidades pesqueras.

En la entidad, el Consejo Estatal de Protección Civil llamó a la población a mantenerse bajo resguardo este lunes. Las autoridades pidieron evitar hacer compras de pánico de combustible, ya que el abasto está garantizado.

Por lo pronto, las clases fueron suspendidas para hoy lunes y mañana martes 29 de septiembre.

Alrededor de 6 mil 968 elementos se mantienen desplegados en la entidad. La Marina cuenta con 2 mil 282 elementos y seis brigadas de respuesta a emergencias, mientras que la Defensa estableció agrupamientos con 4 mil 686 elementos.

Entre ambas dependencias suman más de 200 vehículos cisternas móviles, unidades de volteo, retroexcavadoras, pipas de agua, tres cocinas móviles, cinco plantas potabilizadoras, dos plantas generadoras de energía, entre otras. También se cuenta con tres helicópteros, ocho drones y tres binomios canófilos.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública de Sonora informó la suspensión de clases en escuelas públicas y particulares de todos los niveles educativos. Para hoy, las clases del turno vespertino fueron suspendidas en 25 municipios. Para mañana martes 29 y miércoles 30, las clases serán suspendidas en ambos turnos, en todos los niveles educativos de los 72 municipios.

Mientras que en Sinaloa, este lunes 28 de septiembre también se suspenderán las actividades escolares presenciales en el turno matutino de las escuelas públicas y privadas de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix y Juan José Ríos, así como en la sindicatura de Ruiz Cortines.

ASJ