Pronóstico del tiempo

Baja California Sur Está en Alerta Ante la Aproximación del Huracán Polo

El ciclón presenta vientos máximos de 185 km/h y se prevé que genere oleajes de hasta 10 metros, además de lluvias torrenciales e inundaciones repentinas que amenazan la vida

Polo BCSNo se descartan inundaciones en Comondú, Loreto y Mulegé, según autoridades estatales. Foto: Reuters.

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