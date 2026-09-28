Asesinan a Mujer Embarazada Durante Ataque Armado en Los Mochis, Sinaloa

Una mujer embarazada y su bebé perdieron la vida luego de ser víctima de un ataque a balazos registrado durante la mañana de este lunes, en la colonia Ampliación 12 de Octubre, en Los Mochis, municipio de Ahome.

La víctima fue identificada como Fernanda “N”, de 31 años, quien tenía aproximadamente 8 meses de embarazo.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana, en el cruce de las calles Juan S. Millán y Sindicatura Higuera de Zaragoza, cuando la mujer llegaba a su domicilio.

En ese momento, un sujeto se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones, para después huir del lugar.

Tras resultar gravemente herida, la mujer fue auxiliada por su esposo, quien la trasladó en un vehículo particular a un hospital privado del sector Centro de Los Mochis.

Debido a las lesiones y a su avanzado estado de gestación, el personal médico le practicó una cesárea de emergencia para intentar salvar al bebé; sin embargo, ambos fallecieron.

Elementos de seguridad acordonaron la zona de la agresión, mientras personal de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios y esclarecer el homicidio.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este ataque.