Balaceras

Asesinan a Mujer Embarazada Durante Ataque Armado en Los Mochis, Sinaloa

La mujer fue auxiliada por su esposo y la trasladó en un vehículo particular a un hospital privado del sector Centro de Los Mochis

Asesinan a Mujer Embarazada Durante Ataque Armado en Los Mochis, SinaloaAsesinan a Mujer Embarazada Durante Ataque Armado en Los Mochis, Sinaloa. Foto: Grupos de Emergencia

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+