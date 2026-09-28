Localizan Cráneo en el Patio Trasero de una Vivienda en Ciudad Juárez

La tarde de este lunes fue localizado un cráneo en el patio de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Federico de la Vega y Costa El Hierro, en el fraccionamiento Paraje de San José, etapa 7, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el propietario de la vivienda, quien tenía aproximadamente dos años viviendo en el domicilio, se encontraba realizando excavaciones en la parte trasera cuando encontró el cráneo con una cobija encima, por lo que, ante el hallazgo, solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes y confirmaron el reporte. Posteriormente, junto con personal del Ejército Mexicano, procedieron a resguardar el área para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Agentes de la División de Criminalística de la Fiscalía General del Estado también arribaron al sitio para iniciar con las investigaciones y realizar el levantamiento de evidencias que permitan establecer la identidad de los restos.

Hasta el momento no se ha emitido mayor información sobre el hallazgo. Será conforme avancen las investigaciones cuando se pueda determinar a quién corresponden los restos localizados.