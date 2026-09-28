Seguridad

Localizan Cráneo en el Patio Trasero de una Vivienda en Ciudad Juárez

El dueño del inmueble realizaba excavaciones cuando encontró los restos humanos cubiertos con una cobija

Localizan Cráneo en una ViviendaLocalizan Cráneo en una Vivienda. Foto: N+

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Descubren cráneo en el fraccionamiento Paraje de San José, Ciudad Juárez. El dueño de la casa lo encontró al excavar.

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