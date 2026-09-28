Detienen en Tlaxcala a Presunto Acosador de Menor de Edad en Querétaro

Edgar ‘N’, presunto responsable del delito de acoso sexual calificado contra una menor de edad en el estado de Querétaro, fue recientemente detenido en la entidad tlaxcalteca.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), dio a conocer que en coordinación con su homóloga queretana, cumplimentó una orden de aprehensión contra el hombre por la supuesta agresión de índole sexual.

El hoy imputado fue localizado y detenido en el municipio tlaxcalteca de Apizaco, como resultado de un operativo de inteligencia de la Policía de Investigación de la FGJE Tlaxcala.

En otro caso, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que cumplió una orden de aprehensión contra Marcelino ‘N’, de 57 años de edad, investigado por su probable responsabilidad en los delitos de ataques al pudor y violación equiparada, cometidos en agravio de una niña.

De acuerdo con los antecedentes, las agresiones sexuales contra la menor de edad habrían ocurrido en abril de 2014, cuando la víctima apenas tenía nueve años.

El imputado, quien formaba parte de su entorno familiar, presuntamente cometió actos de naturaleza sexual en su contra en más de una ocasión y la habría amenazado para evitar que informara lo ocurrido.

Tras conocerse los hechos y presentarse la denuncia, la FGE Puebla realizó diversos actos de investigación que permitieron solicitar y obtener el mandamiento judicial correspondiente.

Con información de N+

GMAZ