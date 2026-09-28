Seguridad

Detienen en Tlaxcala a Presunto Acosador de Menor de Edad en Querétaro

De acuerdo con las autoridades, Edgar 'N' fue arrestado en el municipio tlaxcalteca de Apizaco tras ser buscado por las autoridades queretanas

Detenido Edgar N Apizaco Tlaxcala Acoso Sexual Menor de Edad QuerétaroÉdgar 'N' fue arrestado en el municipio de Querétaro. Foto: Facebook Fiscalía del Estado de Tlaxcala

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Edgar 'N' fue arrestado en Apizaco por acoso sexual a una menor en Querétaro. Las autoridades lograron su captura tras una intensa búsqueda. Infórmate sobre los detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+