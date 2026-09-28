Pronóstico del tiempo

Pronóstico CDMX y Edomex: Este Será el Clima del 29 de Septiembre Hasta el 1 de Octubre

Aunque aún se percibe mucho calor, las bermudas no serán la mejor opción debido al viento, el descenso térmico matutino y el riesgo de chubascos fuertes

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