Pronóstico CDMX y Edomex: Este Será el Clima del 29 de Septiembre Hasta el 1 de Octubre

El pronóstico del clima para las próximas 94 horas en la Ciudad de México y el Estado de México, que va del 28 de septiembre al 1 de octubre, es el siguiente:

Esta semana definitivamente se debe optar por el paraguas y la ropa abrigadora ante el ambiente variable que predominará: el fresco, nublado y con alta probabilidad de lluvias por las tardes debido al otoño que inició el 22 de septiembre y los primeros frentes fríos.

Aunque se perciben algunos horarios de calor, las bermudas no serán la mejor opción debido al viento, el descenso térmico matutino y el riesgo de chubascos fuertes.

Para las zonas altas del Edomex, como Toluca o municipios montañosos, el termómetro bajará de forma drástica, reportando mínimas de entre 7 °C y 10 °C en las mañanas y noches.

Lunes 28 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para el lunes 28 de septiembre cielo parcialmente nublado a medio nublado, ambiente fresco a templado en la región, así como frío.

Los chubascos con lluvias puntuales fuertes se presentarán en el Estado de México y la Ciudad de México.

Martes 29 de septiembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes entre los 25 a 50 mm en el Estado de México,

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm en la Ciudad de México).

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas altas del Estado de México.

Miércoles 30 de septiembre:

Lluvias fuertes a muy fuertes en el Estado de México, además de chubascos con lluvias fuertes en la Ciudad de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves en el Estado de México.

Jueves 1 de octubre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en el Estado de México (centro y noreste), y en la Ciudad de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes en zonas altas del Estado de México.

HVI