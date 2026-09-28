Cuatro Hombres Detenidos por Presuntamente Agredir a sus Parejas en Hermosillo

Cuatro hombres fueron detenidos el fin de semana pasado, por su presunta participación en casos de violencia familiar registrados en distintos sectores de Hermosillo, donde las víctimas denunciaron agresiones físicas y verbales.



En el fraccionamiento Pueblo Escondido, Martín Gregorio “N”, de 28 años, fue aprehendido luego de que su pareja, de 34 años, lo acusara de morderle la mejilla izquierda, golpearla en diferentes partes del cuerpo y jalonearla. El reporte fue atendido en un domicilio de la calle Del Refugio.



En la colonia La Cholla, Manuel de Jesús “N”, de 58 años, fue señalado por su esposa, también de 58 años, de haberla jaloneado e insultado después de molestarse porque despertó con intención de ingerir alimentos y no había comida preparada. El hecho fue reportado en las calles Ventolera y Rute.



Mientras que en la colonia Solidaridad, Guillermo Juan “N”, de 54 años, fue detenido después de que su esposa, de 50 años, lo acusara de rasguñarla, jalarle el cabello y agredirla verbalmente.



En el mismo sector, Marco Antonio “N”, de 37 años, fue señalado por una mujer de 43 años de patearla, jalarle el cabello y empujarla, por lo que ambos casos fueron turnados al Ministerio Público.