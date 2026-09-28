Seguridad

Cuatro Hombres Detenidos por Presuntamente Agredir a sus Parejas en Hermosillo

Un sujeto presuntamente golpeó a su esposa porque no había hecho comida, por lo que fue detenido en la colonia La Cholla en la capital de Sonora

Cuatro Hombres Detenidos por Presuntamente Agredir a sus Parejas en HermosilloCuatro Hombres Detenidos por Presuntamente Agredir a sus Parejas en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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