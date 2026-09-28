Seguridad

Sujeto Detenido por Presuntamente Abusar de su Hija de Cuatro Años en Hermosillo

El hombre fue turnado al Ministerio Público luego de ser capturado en una vivienda de la colonia San Isidrio en el poblado Miguel Alemán, zona rural poniente de la ciudad

Sujeto Detenido por Presuntamente Abusar de su Hija de Cuatro Años en HermosilloSujeto Detenido por Presuntamente Abusar de su Hija de Cuatro Años en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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