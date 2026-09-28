Sujeto Detenido por Presuntamente Abusar de su Hija de Cuatro Años en Hermosillo

Un hombre de 34 años fue turnado al Ministerio Público por el delito de abusos deshonestos, señalado como presunto responsable de agredir sexualmente a una niña de cuatro años, en la zona rural poniente de Hermosillo.



Los hechos fueron reportados al número de emergencias 9-1-1 en una vivienda de la colonia San Isidro, en la comisaría Miguel Alemán, donde la madre de la menor, una joven de 25 años de edad, sorprendió al sujeto cuando presuntamente tocaba las partes íntimas de su hija.



Tras lo ocurrido, la mujer informó a las autoridades municipales sobre la situación, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para atender el reporte y proceder con la detención del señalado.



El arresto de Francisco Ricardo “N” se registró a las 04:15 horas del domingo y posteriormente, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que dará seguimiento al caso por el delito que se le atribuye.