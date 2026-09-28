Sociedad

Reportan Formación de Tromba Marina en Playa de Guaymas, Sonora

Se hizo un llamado a la población para extremar precauciones ante la llegada del huracán 'Polo' a territorio sonorense

Reportan Formación de Tromba Marina en Playas de Guaymas, SonoraReportan Formación de Tromba Marina en Playas de Guaymas, Sonora. Foto: Protección Civil Sonora

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