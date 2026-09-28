Reportan Formación de Tromba Marina en Playa de Guaymas, Sonora

La formación de una tromba marina fue reportada en el municipio de Guaymas, por lo que se emitió un llamado a la población para extremar precauciones ante las condiciones meteorológicas en la región costera de Sonora.

Como medida preventiva, las actividades en zonas de playa y de navegación permanecen cerradas, debido a la presencia de tormentas y fuertes vientos que afectan a las regiones costeras del estado.

Ante estas condiciones, se exhortó a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales y tomar las precauciones necesarias para evitar situaciones de riesgo.