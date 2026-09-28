Padres y madres de familia de la Escuela Primaria Héroes de la Angostura al sur de la capital de Coahuila, bloquearon por más de tres horas la carretera 54 Saltillo-Zacatecas a la altura del Ejido La Angostura para exigir la destitución de la directora del plantel, a quien acusaron del desvío de 80 mil pesos de recursos propios de la institución.

En primera instancia se manifestaron al exterior de la escuela, colocaron mantas para esperar a la directora, quien no llegó al plantel y dejó a los alumnos sin clases.

Aunado a la inconformidad que ya existía desde hace meses y la falta de solución, los afectados decidieron cerrar la carretera en ambos sentidos, lo que provocó largas filas de vehículos y la molestia de conductores particulares, de transportes de personal y camiones de carga, pues es la única vía que conecta a Saltillo con la zona industrial de Derramadero.

Dos horas después de iniciada la manifestación, arribaron funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, recibieron la denuncia pública y pidieron liberar la vía, pero recibieron una negativa de los manifestantes, quienes exigieron la devolución del recurso este mismo lunes.

Argentina González, directora de asuntos jurídicos de la Secretaría de Educación junto a una comisión de padres y madres, acudió al plantel, abrió la puerta y entabló una reunión para levantar actas sobre lo sucedido; aseguró que ya se separó del cargo a la directora y que se iniciará una investigación sobre el recurso faltante.

Al llegar a un acuerdo con los manifestantes, se procedió con la liberación de la vía que, para las 11:30 horas ya presentaba una acumulación de tráfico vehicular importante.