Sociedad

Bloquean Carretera Saltillo-Zacatecas por Presunto Desvío de Dinero en Primaria

Padres y madres de familia cerraron la vialidad en ambos sentidos, lo que provocó largas filas de vehículos

Bloquean Carretera Saltillo-Zacatecas por Presunto Desvío de Dinero en PrimariaLa directora fue señalada por el presunto desvío de 80 mil pesos de la institución. Foto: N+

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