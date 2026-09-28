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Reportan Compras de Pánico en Baja California Sur Ante la Llegada del Huracán Polo

Habitantes adquieren alimentos, pañales, leche y productos básicos mientras autoridades habilitan 169 refugios temporales

Baja California SurPolo tendría un primer impacto en Baja California Sur y posteriormente continuaría hacia Sonora. Foto: Cuartoscuro
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