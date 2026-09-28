Reportan Compras de Pánico en Baja California Sur Ante la Llegada del Huracán Polo

Ante la llegada del huracán Polo, habitantes de Baja California Sur comenzaron a abastecerse con productos básicos para enfrentar las condiciones que se esperan durante el paso del fenómeno meteorológico.

Entre las compras realizadas se encuentran alimentos y artículos necesarios para las familias, como líquidos, sopas, pañales y leche, principalmente para quienes tienen bebés en casa.

José Luis Hernández, vecino de Baja California Sur, explicó que su familia optó por adquirir productos que puedan consumirse o prepararse sin dificultades ante las posibles afectaciones.

Aunque Polo se debilitó a categoría 3, se espera que genere vientos fuertes y lluvias en Baja California Sur, por lo que habitantes señalaron que prefieren tomar precauciones antes de conocer la intensidad con la que llegará el fenómeno.