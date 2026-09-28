Reportan Compras de Pánico en Baja California Sur Ante la Llegada del Huracán Polo
Habitantes adquieren alimentos, pañales, leche y productos básicos mientras autoridades habilitan 169 refugios temporales
Habitantes adquieren alimentos, pañales, leche y productos básicos mientras autoridades habilitan 169 refugios temporales
Ante la llegada del huracán Polo, habitantes de Baja California Sur comenzaron a abastecerse con productos básicos para enfrentar las condiciones que se esperan durante el paso del fenómeno meteorológico.
Entre las compras realizadas se encuentran alimentos y artículos necesarios para las familias, como líquidos, sopas, pañales y leche, principalmente para quienes tienen bebés en casa.
José Luis Hernández, vecino de Baja California Sur, explicó que su familia optó por adquirir productos que puedan consumirse o prepararse sin dificultades ante las posibles afectaciones.
Aunque Polo se debilitó a categoría 3, se espera que genere vientos fuertes y lluvias en Baja California Sur, por lo que habitantes señalaron que prefieren tomar precauciones antes de conocer la intensidad con la que llegará el fenómeno.
Esteban Gutiérrez, también vecino de la entidad, señaló que existe incertidumbre sobre las condiciones que se presentarán, pero consideró necesario prepararse.
“No sabemos si venga fuerte, venga calmado, pero vale la pena prevenir que lamentar”, expresó.
Como parte de las medidas preventivas ante el paso de Polo, se habilitaron 169 refugios temporales en Baja California Sur para atender a la población que pudiera requerir resguardo durante la emergencia.
Mientras tanto, los primeros efectos del sistema ya se hicieron sentir en Puerto San Carlos, municipio de Comondú. Un bordo de contención se rompió y el agua del mar comenzó a ingresar a colonias de la localidad, por lo que algunas familias buscaron resguardarse en las partes altas de sus viviendas.
Algunos habitantes también optaron por abandonar Puerto San Carlos ante el avance del agua y la intensidad de los vientos. Elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional permanecían en la zona para atender las necesidades de la población.
A las 12:00 horas, el centro de Polo se ubicó a 125 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 335 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, rachas de 220 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noreste a 17 kilómetros por hora.
El huracán todavía no había tocado tierra en ese momento. De acuerdo con el pronóstico, Polo tendría un primer impacto en Baja California Sur y posteriormente continuaría hacia Sonora.
La cercanía del ciclón llevó a los habitantes a prepararse con anticipación, principalmente mediante la adquisición de alimentos y artículos básicos, mientras las autoridades mantenían activos los refugios y los operativos de atención ante las condiciones meteorológicas.
PT